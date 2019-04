Natacha Magalhães defende necessidade de reforçar os trabalhos de levar livros às crianças da periferia

Cidade da Praia, 22 Abr (Inforpress) – A escritora infanto-juvenil Natacha Magalhães defendeu hoje a necessidade de apostar na contação de estórias e de levar o livro às crianças das zonas mais periféricas da Cidade da Praia.

Natacha Magalhães falava em declarações à Inforpress, no final de uma actividade de contar estórias para os alunos da escola do Ensino Básico Integrado de Safende, na Biblioteca Nacional, na capital, enquadrada nas comemorações do Dia Mundial do Livro e dos Autores, que se assinala nesta terça-feira, 23.

Mais do que contar estórias, a escritora proporcionou a essas crianças uma forma diferente de ter o contacto com o livro, fazendo recurso aos fantoches para dar vida às personagens dos livros.

Para esta escritora, é muito importante que haja elementos visuais nestas actividades porque ajuda as crianças a prestarem mais atenção na estória e ao mesmo tempo se interagirem.

“Através das estórias interactivas é possível estimular a imaginação das crianças e pô-las também a contar a sua própria estória.

Foi muito bom, mas também serviu para vermos que temos cada vez mais que apostar na contação de estórias e levar o livro às crianças, porque são crianças dos espaços mais periurbanos que nem sempre têm acesso ao livro”, afirmou.

Defendeu ainda a necessidade da Biblioteca Nacional fazer mais actividades do género, porque, segundo disse, o contar estórias é o primeiro passo para aproximar as crianças do livro e serve ainda para estimula-las a ler outras estórias e, consequente, a procurar mais livros.

A Biblioteca Nacional, segundo a curadora, Adelaide Monteiro, assinala a efeméride sob o sigo da “literatura infanto-juvenil”, levando a dinâmica da leitura às escolas da Ilha de São Nicolau e da Cidade da Praia.

Apostam ainda na formação de curta duração para os dinamizadores da leitura e na disponibilização de livro infanto-juvenil, com descontos, através de uma feira de livro que decorre de hoje, no hall da entrada da Biblioteca.

AM/JMV

Inforpress/Fim