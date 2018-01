Não se pode fazer diplomacia de megafone – defende o embaixador jubilado Luís Fonseca

Mindelo, 25 Jan (Inforpress) – O embaixador Luís Fonseca considerou hoje, no Mindelo, que o falhanço de Cabo Verde relativamente à conquista da presidência da CEDEAO se deveu a uma “diplomacia de megafone”, sem discrição, num processo conduzido de “maneira estranha”.

Conferencista numa iniciativa da Universidade do Mindelo denominada “Cabo Verde e as organizações internacionais”, o embaixador jubilado falava sobre “Diplomacia cabo-verdiana: origens e percurso inicial”, tendo, no decurso do debate e respondendo a uma pergunta de um estudante de Ciência Política e Relações Internacionais, afirmado ter sido o processo da candidatura de Cabo Verde à presidência da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) “uma falha grande do Governo, uma falha de bradar aos céus”.

Como exemplo de processo electivo idêntico, mas bem-sucedido, Luís Fonseca referiu a eleição, há vários anos, de Helena Semedo para directora-geral da FAO.

“A candidatura (de Helena Semedo) foi bem trabalhada”, indicou o diplomata.

Luís Fonseca insistiu em que o processo relativo à CEDEAO revelou “desconhecimento total de como funcionam os organismos internacionais”, tanto que “até hoje ninguém sabe quem era o candidato de Cabo Verde”, referiu.

A conferência de hoje, que decorreu no auditório principal da UniMindelo e durou a tarde inteira, foi organizada pelo curso de Ciência Política e Relações Internacionais, mais propriamente pela disciplina de Organizações Internacionais.

Na parte que tocou a Luís Fonseca, o embaixador afirmou que a “diplomacia cabo-verdiana tem raízes profundas na luta de libertação” de Cabo Verde, considerando seu “grande precursor”, Amílcar Cabral, que foi fundador e secretário-geral do PAIGC, o movimento de libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde.

Depois de definir longamente a diplomacia, que deve ter como base o conhecimento da História, o conferencista apontou vitórias de Cabo Verde neste campo, designadamente a que resultou da decisão da Assembleia-Geral da Organização da Nações Unidas (ONU), em 1962, de reconhecer o direito dos povos da Guiné-Bissau e de Cabo Verde à autodeterminação e independência.

Luís Fonseca apontou outras vitórias diplomáticas de Cabo Verde na resolução de conflitos ou diferendos, nomeadamente entre países da África Austral, entre Senegal e Angola e entre Portugal e a Guiné-Bissau, por causa do Banco Ultramarino, casos que envolveram figuras do Estado cabo-verdiano como Abílio Duarte, Pedro Pires ou Aristides Pereira.

Mas para o embaixador jubilado, Amílcar Cabral foi o “mais brilhante diplomata que a Guiné e Cabo Verde já tiveram”, rematou.

