Música: Zona Kriol dá hoje à noite o pontapé de saída na 10ª edição do Kriol Jazz Festival

Cidade da Praia, 14 Abr (Inforpress) – A 10ª edição do Kriol Jazz festival arranca hoje à noite com o Zona Kriol, na localidade da Várzea, na Cidade da Praia, com actuações de jovens artistas de Cabo Verde e do Brasil.

Segundo Benito Lopes, da Harmonia, tudo está a postos para o arranque de mais uma edição desta festa da música jazz que se inicia por volta das 20:00.

Como sempre, o primeiro dia do festival dá oportunidades aos jovens artistas, e este ano os artistas Hilário Silva e Wilson Silva, de Cabo Verde , e a jovem Flávia Coelho, do Brasil, vão animar o palco do Zona Kriol,

A 10ª edição do festival, que acontece nos dias 14, 16, 19, 20 e 21 de Abril, e homenageia o contributo dado para a música cabo-verdiana pelos grupos Os Tubarões e Bulimundo, também está associada aos 160 anos da elevação da Praia à categoria de Cidade.

Entretanto, nesta segunda-feira, 16, segundo a programação, a Praça Luís de Camões recebe, pelo segundo ano consecutivo, em parceria com o Atlantic Music Expo (AME), o grupo luxemburguês Reis Demuth Wiltgen Trio, constituído pelo pianista Michel Reis, o baixista Marc Demuth e o baterista Paul Wiltgen.

Já no dia 19, é esperado Marcha de Alfama (grupo constituído por mais de 60 pessoas do bairro Alfama, em Lisboa, que marcham sempre para a festa de Santo António), e ainda um grupo do Ceará, Brasil.

Os dias 20 e 21, em que o festival é pago, o público vai ter oportunidade de voltar a ouvir o artista cabo-verdiano Mário Lúcio e Sara Tavares (Portugal), mas ainda vai poder apreciar músicos como Nathalie Natiembé (Reunião), Stanley Jordan feat Thunder Duo (EUA/Hundria), e Seu Jorge do Brasil, Ayo (Alemanha), Kriol Band e Bantu (Nigéria).

