Música: Jay lança single “Crioulo” do seu novo álbum esta sexta-feira em Assomada

Assomada, 08 Fev (Inforpress) – O músico cabo-verdiano Jay lança sexta-feira, no Centro Cultural Norberto Tavares, em Assomada, o single “Crioulo” do seu novo álbum previsto para Abril deste ano.

De acordo com uma nota enviada à Inforpress, o tema que fará parte do álbum, cujo nome ainda não foi revelado, “fala da língua crioula, de uma língua que é a origem da cabo-verdianidade, testemunho de universalidade e raiz da nacionalidade, que está para além do território e das fronteiras”.

“O regresso a Assomada é um retorno às origens e constitui motivo de renovação permanente da identidade do artista, um percurso para soltar a sua mais íntima alma criativa”, lê-se na mesma nota.

O espectáculo com entrada pago a 300 escudos, aprazado para as 21:00, é organizado pela Marketing Eventos e conta com o apoio do pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Santa Catarina.

José Moreira, de nome artístico Jay, é natural da Ribeira dos Engenhos, concelho de Santa Catarina, ilha de Santiago, Cabo Verde.

Da sua discografia constam, “Só Mi”, “Ora Kim Tchiga Lá”, “Momento Certo”, “Sempri Bandidos”,“Orgulho” e “Mi Ku bô”.

Em 2012, venceu nas categorias de Melhor Rap Hip-Hop, Melhor Reggae R&B e Melhor álbum electrónico no Cabo Verde Music Awards (CVMA).

FM/CP

Inforpress/Fim