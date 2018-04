Música: Ga da Lomba vai receber menção honrosa na categoria Artista Solidário dos CVMA

Cidade da Praia, 11 Abr (Inforpress) – O rapper Ga da Lomba vai receber menção honrosa na categoria Artista Solidário, durante a gala da VIII edição do Cabo Verde Music Award (CVMA) 2018, que acontece no dia 05 de Maio, na Cidade da Praia.

O anúncio foi feito hoje pela organização do CVMA by Unitel T+, através de um comunicado, onde justificam que a atribuição desta menção honrosa a Ga da Lomba tem em conta o seu papel, enquanto activista social, no combate ao consumo de drogas e álcool.

Através do projecto “Nunca experimentar”, segundo a organização, o músico tem levado o seu exemplo de vida a dezenas de liceus, grupos juvenis, comunidades, com a intenção de alertar os jovens para comportamentos de risco.

“Por estas razões a organização e o júri consideram justa esta distinção”, lê-se no comunicado.

A categoria Artista Solidário destaca os artistas, músicos ou compositores que se evidenciam pelo seu trabalho em prol de causas nobres e que contribuam para o desenvolvimento social, comunitário e para a igualdade.

Para além da categoria de Artista Solidário o júri vai ainda atribuir mais quatro menções honrosas para personalidades cujo percurso, carreira ou actuação seja merecedor de mérito.

Clovis Graziani da Lomba, mais conhecido por Ga da Lomba, depois de Ga Pizada, nasceu na Cidade da Praia nos anos de 80 e desde criança que era apaixonado pela música, nomeadamente pelo hip-hop.

Foi ainda no liceu que começou as primeiras incursões por este estilo, num tempo em que as influências musicais dos Estados Unidos da América eram notórias.

Fez parte de vários grupos de rap durante o liceu e foi nessa época que adoptou o nome artístico Ga Pizada.

Quando frequentava o 11º ano do liceu emigrou para os EUA, onde vivia o seu pai e ali participa em várias festas e espectáculos sempre como MC e rapper.

“Dupla personalidade, Pizada vs Da Lomba” é o primeiro trabalho discográfico do rapper que foi dado a estampa em finais de 2017.

AM/AA

Inforpress/Fim