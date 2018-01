Música: Derrik é o nome artístico do novo rapper a despontar no cenário musical cabo-verdiano

Cidade da Praia, 08 Dez (Inforpress) – Derrik é o nome artístico do novo rapper a despontar no centenário musical cabo-verdiano, definindo como um cantor moderno que se inspira nas pessoas e do quotidiano do bairro onde nasceu.

Em entrevista à Inforpress, este jovem nascido na Zona de Dinós, em Achada Santo António, explicou que começou a dar os primeiros passos na musica em 2013, lançado pelo produtor Busta Pro e pelo conceituado rapper cabo-verdiano Mito Kaskas, todas do mesmo bairro.

Avançou que no mesmo ano, participou no álbum “Diplomata”, de Mito Kaskas e lançou dois vídeosclipes (Corri Corri e Kuzé ki nu Sta Guerra).

Em termos de projectos, Derrik adiantou que ainda neste mês de Janeiro tem agendado o lançamento de um EP (Extended Play) com sete músicas, estando programado para o mês de Novembro um Mixtape (compilações de canções).

Como fonte de inspiração, Derrik revelou que as suas rimas normalmente nascem quando está sozinho no quarto ou à beira de mar, mas também de artistas que têm como referência, designadamente, os cabo-verdianos Mito Kaskas e Dani di Dedé (DDD), assim como os norte-americanos Joe Budden e Goya.

Questionado a fazer uma avaliação do Rap em Cabo Verde, disse que actualmnete está a ter uma boa “abertura”, uma vez que, segundo ele, este género musical tem sido bem aceite num panorama musical onde tem nascido cada vez mais novos talentos.

“Por isso, deixo uma mensagem de humildade e positividade a todos os rappers cabo-verdianos”, conclui.

OM/JMV

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...