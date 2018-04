Música: Álbum “Ton di Petu” de Sara Alinho lançado hoje na Cidade da Praia

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – O mais novo trabalho discográfico da cantora Sara Alinho, intitulado “Ton di Petu”, vai ser lançado hoje no Auditório do BCA, na Cidade da Praia, num espectáculo que conta com actuações de Remna Schwarz e Vera Cruz.

Neste concerto de lançamento, segundo informações da página da cantora na internet, Sara Alinho estará acompanhada de Ricardo Quinteira, na guitarra nylon três cubano, Enos David, na guitarra Elétrica, Heber Pires, no baixo, Ronaldo Lopes, na bateria, e Deri Lopes, no teclado.

Este álbum, gravado e co-produzido em Portugal, com o músico e produtor Ricardo Quinteira, é composto por oito temas de sua autoria com uma sonoridade “eletroacústica e genuína”.

“Ton di Petu é um pouco do meu sentir espelhado em temas inéditos da minha autoria, com raízes nos ritmos tradicionais e uma roupagem mais actual. Este novo projecto nasceu de vários momentos de diálogo com a minha guitarra. Os temas foram surgindo, entre emoções, vivências e reflexões sobre o quotidiano, assim como a necessidade de os partilhar com o público”, disse a cantora.

O álbum contou com a participação do músico cabo-verdiano de origem guineense RemnaSchwarz e de Vera Cruz (fundadora do Spoken Word de Cabo Verde).

Para a gravação deste novo álbum, Sara Alinho recorreu ao Crowdfunding, (sistema de financiamento colectivo) onde, segundo disse, foi uma campanha “bem-sucedida”, tendo conseguido arrecadar o valor estipulado que foi de 3.000 euros.

