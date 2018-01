Música: Afro Swag lança primeiro álbum “Vibrações” em Fevereiro 

Cidade da Praia, 06 Jan (Inforpress) – O grupo de jovens bailarinos da Praia “Afro Swag” está a preparar o seu primeiro trabalho discográfico intitulado “Vibrações”, que vai estar disponível no mercado no mês de Fevereiro.

Criado há sete anos, o grupo Afro Swag dedicava exclusivamente a performance de dança ao ritmo do afrohouse-afrobeat, tendo já participado em várias actividades culturais na Cidade da Praia.

Entretanto, há seis meses, os quatro integrantes do grupo, Maurício Tavares, Ailton Pina, Júnior Semedo e Adérito Ferreira, resolveram aventurar-se no mundo da música, criando o seu próprio projecto “Vibrações” com beats originais feitos por vários produtores.

Segundo Maurício Tavares, o Afro Swag costumava actuar com beats e remix de outros cantores e DJ, mas agora vão poder criar novas coreografias com base nas suas músicas.

No dia 29 de Dezembro último, o single que deu o nome ao álbum “Vibrações” foi disponibilizado no youtube.

Esta música, explicou, foi produzida por DJ Hélder, tendo o videoclip sido concebido pela produtora Corvo Vídeo.

“É um álbum vibrante e é dedicado a todas as camadas: crianças, jovens e adultos. Todas as composições são da nossa autoria e a parte instrumental trabalhamos com alguns DJ que vivem em Portugal e em Cabo Verde”, afirmou.

Maurício Tavares disse à Inforpress que a gravação desse álbum exigiu uma “forte dedicação” de todos, pois, além de ser um “pouco difícil é custoso”.

Estes jovens acreditam que 2018 vai seu um ano de “muitas conquistas e de muitos investimentos”, mas esperam ser aceites pelos fãs que gostam de ver o Afro Swag a dançar e a cantar.

Com esta nova caminhada, o grupo espera ser reconhecido a nível da música para que possa ganhar nos diversos espaços, no país e na diáspora.

AM/CP

Inforpress/Fim

