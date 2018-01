Município do Tarrafal tem registado uma “melhoria significativa” nas condições de vida dos munícipes – edil

Tarrafal, 03 Nov (Inforpress) – O concelho do Tarrafal, face às diversas conjunturas, tem registado uma melhoria significativa nas condições de vida dos munícipes ao longo dos anos, e isso deve-se à política da autarquia virada para a requalificação e capacitação dos seus quadros.

O presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José Nunes Soares, fez esta afirmação hoje, quando discursava na sessão solene da Assembleia Municipal no âmbito do Dia do Município e santo padroeiro Santo Amaro Abade, comemorado a 15 de Janeiro, acto a que foi presidido pelo ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário

Em jeito de balanço do ano findo, o autarca elencou ganhos nos domínios da educação, desporto, juventude, cultura e acção social.

No domínio da educação, enalteceu o facto de em 2017 terem formado vários quadros em parceria com a universidade local, sem que os jovens saíssem do concelho, assegurando que vão continuar a apostar nos jovens em diferentes áreas.

Na cultura, o edil tarrafalense destacou o funcionamento do Centro de artes e ofícios de Trás-os-Montes e do Mercado de Artes e Cultura, que permitiu aos jovens artesãos e artistas a aproveitar e maximizar esses espaços com manifestações culturais de “altíssima qualidade”.

No concernente as infra-estruturas, mormente as rodoviárias, segundo disse, a câmara, em parceria com o Governo através do Instituto de Estradas, está a dar “passos seguros” no desencravamento das localidades, na melhoria das vias já existentes, permitindo uma “melhor circulação” das pessoas, viaturas e bens.

Não obstante, as intervenções feitas em Achada Bonciana, Bilimboa, Trás-os-Montes, Lapa Cachorro e Ponta Lebrão, com mão-de-obra, empreiteiros e materiais locais, indicou que a melhoria contínua de acessibilidades constitui ainda uma preocupação.

A nível social, apontou como ganhos alcançados, a implementação do projecto de empoderamento que beneficiou 86 famílias através de atribuição de rendimento de inclusão, apoio alimentar a 150 famílias em situação de vulnerabilidade, refeição quente diária a 10 pessoas com deficiência mental, que culminam com encaminhamento dos dossiês para pensão social.

Execução do projecto “Escola da família”, instalação de um centro de encaminhamento e acompanhamento de toxicodependente, e apoios na habitação quer com materiais, e cedências de lotes por aforamentos às famílias com menos posses na atribuição, são outros ganhos no domínio social.

Para este ano, o autarca disse que a sua equipa vai fazer uma “forte aposta” no domínio do desporto, que vai passar pela criação de infra-estruturas desportivas, culturais e recreativas em diferentes localidades do concelho, de modo a permitir que os jovens têm acessos as mesmas, para que possam competir em igualdade e circunstâncias com os demais concelhos do país.

A outra aposta para 2018 vai passar pelo turismo, em que pretende alavancar este sector no concelho, com “incentivos a projectos concretos”, com contratos já assinados e com construções de unidades hoteleiras de quatro estrelas no decurso deste ano.

Por outro lado, José Nunes Soares anunciou que de momento já estão a elaborar projectos “com financiamento garantido”, para intervenções em Achada Biscainhos, Cutelo, Mato Mendes, Milho Branco, Achada Longueira, Figueira Muita, Ponta Furna, Trás-os-Montes e Achada Morrão.

Para os próximos tempos, fruto de parcerias e de contratos já assinados com o Governo, elencou como obras a serem executadas correcção de drenagem ou dano, caminhos vicinais, ruas pedonais, requalificação urbana do centro da cidade, Ponta de Atum, Achada Baixo, Chão Bom, Ribeira das Pratas e Achada Tenda.

Ainda requalificação exterior da Avenida Praça central, rotunda ex-Campo de Concentração, plano verde do centro urbano, construção de casas de banho nas vilas e zonas rurais entre outras obras.

FM/AA

Inforpress/Inforpress

