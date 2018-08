Mulheres ganham conhecimentos sobre empreendedorismo e meios de financiamento de negócios

Cidade da Praia, 21 Ago (Inforpress) – O presidente da Associação ALL Together disse hoje que as mulheres por se dedicarem ao negócio informal, necessitam conhecer de forma mais detalhada os mecanismos sobre o empreendedorismo e os meios de financiamento para poderem aumentar o rendimento.

Edson Moreno fez essas considerações hoje, em declarações à imprensa, no âmbito da acção de formação em empreendedorismo feminino “Um passo em frente – Mulheres e Empreendedorismo” patrocinado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e cujo objectivo é capacitar as mulheres da comunidade de Achada Grande Frente, na Cidade da Praia.

“O nosso compromisso é ajudar as mulheres a se organizarem no sentido de criarem uma nova geração de mulheres empreendedoras, com negócios mais formal e mais bem estruturado visando o seu desenvolvimento, assim como a da comunidade onde estão inseridas”, disse.

Conforme explicou Edson Moreno, participam nesta formação cerca de trinta mulheres das mais diversas áreas de negócio, que durante duas semanas entre aulas teóricas e práticas, irão receber informações para perceber melhor o negócio e saber que passo a dar para a formalização do seu empreendimento.

Para a formadora, Nélida Rodrigues, o propósito da formação é capacitar e ajudar as mulheres de baixa rendar a se empoderarem, por forma a que avancem no mundo do negócio.

A formação em Empreendedorismo Feminino “Um passo em frente – Mulheres e Empreendedorismo” tem lugar no Centro Multiusos em Achada Grande Frente e é destinada a mulheres desta comunidade.

“O primeiro passo é dar-lhes mecanismos de trabalho para porem em prática. Depois serão seguidas pela equipa que as irá ajudar a lidar com as suas finanças, a sua aplicação e como procurar financiamento para poderem inovar e dar o salto de crescimento”, afirmou.

Uma formação similar foi já ministrada no município do Tarrafal de Santiago, São Vicente e em Tira Chapéu (Praia) e deve chegar a todo o país com o propósito de ensinar as mulheres a se empoderarem.

