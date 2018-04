MpD integra missão da IDC na observação das eleições presidenciais no Azerbaijão

Cidade da Praia, 12 Abr (Inforpress) – O Movimento para a Democracia, representado pelo seu secretário-geral Adjunto, deputado Carlos Monteiro, integrou a missão de observação eleitoral dos partidos da Internacional Democrática do Centro (IDC) às eleições no Azerbaijão.

Com a participação de Carlos Monteiro nessa missão o MpD respondeu a um convite formulado pela Comissão Central das Eleições da República do Azerbaijão à IDC, no sentido desta enviar uma missão de observação para as eleições presidenciais que decorreram esta quarta-feira, 11 de Abril.

Uma nota de imprensa a que a Inforpress teve acesso, hoje, indica que o MpD integrou uma comitiva de 24 observadores internacionais que representaram os cerca de 100 membros da organização, em quatro continentes.

De acordo com o documento, a comitiva foi integrada, maioritariamente, por parlamentares, sendo de destacar também deputados do Parlamento Europeu e de países europeus, tais como Portugal (PSD), Espanha (PP), Hungria (FIDESZ), bem como deputados de países africanos, nomeadamente, de Cabo Verde (MpD), do Marrocos (Istiqlal Party) e do Botswana (BNF).

A nota de imprensa hoje divulgada pelo MpD indica que “Informações preliminares apontam para eleições havidas na normalidade, de acordo com as leis de Azerbaijão, tendo-se registado uma participação de 74,51 por cento (%) e a reeleição do presidente Ilham Aliyev”.

HF/FP

Inforpress/Fim