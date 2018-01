Movimento pela Paz reúne jovens para debater “gravidez nas e das crianças”

Cidade da Praia, 24 Jan (Inforpress) – O Movimento Jovens pela Paz promoveu hoje, no Espaço Aberto Safende, uma palestra de reflexão e debate sobre o tema “Porque deixamos de falar da gravidez nas e das crianças!”.

O evento, que teve como oradoras a presidente do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), Maria José Alfama, e o presidente da Rede Lasu Branku, Paulino Moniz, num espaço cheio e com pessoas que estavam interessadas em participar e dar opinião, o apelo é para “maior diálogo” entre os pais e filhos.

Para Paulino Moniz, da Rede Lasu Branku, em declarações à Inforpress, é preciso que haja um debate aberto sobre o tema, pois hoje em dia todos sabem “sobre tudo”.

“Na minha explanação vou incidir mais sobre a parentalidade e não sobre a maternidade na adolescência, pois, isso nos permite abordar outros ângulos de género, que muitas vezes fica invisível quando se fala da maternidade”, disse.

A parentalidade, para Paulino Moniz, é uma das problemáticas mais sentidas na sociedade e um dos desafios da família em relação ao passado, quando hoje a mudança social tem levado a situações em que se fala da erotização da infância, na musica, dança e vestuário e que esta sendo “consumido” passivamente.

Ainda segundo o orador, nesta matéria, tem havido um conjunto de mudanças em que o adolescente, esta cada vez mais livre, e um conjunto de transformações que tem levado a sociedade a parentalidade na adolescência.

Recomenda, no entanto, que os focos dos trabalhos sobre o tema não sejam a da proibição e nem de condenação do acto, mas sim de promoção e reflexões para que os jovens se sintam a vontade para falar com os pais, professores ou familiares.

Em declarações à Inforpress, Stephanie Garcia, que falava em nome do Movimento Jovens pela Paz, avançou que a intenção do grupo é chamar a atenção dos jovens sobre o tema, pois em conversas triviais entre adolescentes, na comunidade, tem havido expressões de que “jovens deste nosso tempo e colegas de infância que hoje são crianças com crianças (bebés)”.

“A transformação que pretendemos, deve começar naturalmente pela transformação pessoal, que requer amor, capacidades e atitude. Por isso, esta sessão tem como destinatário os membros do movimento, e jovens participantes do curso do direito humano promovido por jovens bolseiros MWF/yali2016”, disse.

“Jovens pela Paz – JxP” é um movimento mundial de jovens que nasceu no seio da comunidade de Sant´Egídio, um movimento internacional conhecido na promoção da paz e mediação de conflitos e cultura de encontros e fraternidade.

