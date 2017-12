Movimento nos Terminais de Pagamento Automático durante a quadra natalícia cresceu 12% em 2017- SISP

Cidade da Praia, 27 Dez (Inforpress) – O movimento nos Terminais de Pagamento Automático (POS), em Cabo Verde, cresceu 12% em 2017, comparado com o ano de 2016, informou hoje na Cidade da Praia, a Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP).

A informação foi avançada à Inforpress, pela Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP), que confirmou que no período de 15 a 25 de Dezembro, foram movimentados mil setecentos e dezanove milhões, trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e três escudos.

A Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos informou igualmente que durante este período, registaram-se seiscentas e seis mil e cinquenta e seis transacções de compra nos Terminais de Pagamento Automático (POS).

Em termos de levantamentos nas Caixas Vinti4, foram realizadas duzentas e setenta mil e noventa e nove operações, totalizando em mil seiscentos e setenta e quatro milhões, cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e cinco escudos, mais 4,5% que o período homólogo.

De acordo com a informação da SISP, à semelhança dos anos anteriores, o mês de Dezembro tem sido o ponto alto em termos de transacções, tanto com cartões Vinti4 como com os internacionais Visa e MasterCard, por razões que se prendem com a época festiva.

A SISP é entidade gestora da rede Vinti4, plataforma nacional de pagamentos electrónicos, que neste momento dispõe de 181 caixas Vinti4, 6.529 POS (point of sale na terminologia inglesa) e mais de 221.632 cartões em todas as ilhas e concelhos do Pais.

JL/JMV

Inforpress/Fim

