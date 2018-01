Mosteiros: Dia dos Heróis Nacionais assinalado com conferência e exposição sobre vida e obra de Amílcar Cabral

São Filipe, 18 Jan (Inforpress) – O dia dos Heróis Nacionais é celebrado este ano no município dos Mosteiros com a realização de uma conferência e exposição sobre a vida e obra de Amílcar Cabral e exibição de um documentário cabralista

Segundo o vereador da cultura da Câmara Municipal dos Mosteiros, a conferência e a exposição conta com envolvência dos alunos do 12º ano da escolaridade e das disciplinas de Cultura e de Histórias, sendo que a conferência acontece sexta-feira no auditório Pedro Pires.

Além da exposição sobre a vida e obra de Amílcar Cabral e do documentário cabralista, estão programadas duas comunicações a serem proferidas pelos professores das disciplinas de Cultura e de História, na escola secundária dos Mosteiros, Adilson Barradas e Alexandro Sequeira.

A primeira comunicação é sobre o tema “a luta de libertação nacional e o papel de Amílcar Cabral” e a segundo versa o tema sobre “transição do colonialismo para a independência nacional”.

Já para o dia 20 de Janeiro, sábado, está prevista a realização de uma prova de atletismo, com participação de atletas dos três municípios da ilha e organizada pela Associação Regional de Atletismo do Fogo.

Já no município de Santa Catarina do Fogo e enquadrada na celebração da Semana da República, a edilidade promove sexta-feira, 19 de Janeiro, véspera da celebração do Dia dos Heróis Nacionais, a realização de uma palestra que incide sobre a luta de libertação nacional e a independência de Cabo Verde.

