Mosteiros: Centro de Saúde funciona com apenas um médico deste Setembro do ano passado

São Filipe, 10 Jan (Inforpress) – O Centro de Saúde dos Mosteiros encontra-se a funcionar com apenas um médico desde Setembro do ano passado, altura em que uma das médicas ali colocadas saiu para continuar a formação.

O edil substituto, Jaime Monteiro Júnior, disse que a necessidade de colocação de mais um profissional de saúde no centro constitui uma preocupação, já que a única médica “revela-se insuficiente” para dar cobertura a um município com 10 mil habitantes, observando que esta situação poderá estar na origem do aumento na transferência dos doentes para o hospital regional, com “custos acrescidos” para o sistema e para a população.

A necessidade de repor o número de médicos no Centro de Saúde dos Mosteiros foi uma das preocupações manifestada pelo edil durante o encontro tido terça-feira com os deputados do PAICV pelo círculo eleitoral do Fogo, Eva Ortet e Nuias Silva.

Além desta questão, o problema de emprego público e a implementação do plano de emergência para mitigar os impactos negativos do mau ano agrícola e da seca, que aguarda pela transferência das verbas, foram igualmente analisados no encontro.

Com relação a implementação do plano de emergência, a edilidade efectua hoje uma visita ao terreno juntamente com técnicos da delegação do Ministério da Agricultura e dos presidentes das associações de desenvolvimento comunitário para identificação dos trabalhos a serem realizados, estando previsto a realização do percurso entre Monte Velha a Pai António, já que a maior parte das actividades estão programadas para as zonas altas dos Mosteiros.

Jaime Monteiro Júnior disse ainda que a câmara vai estar reunida na quinta-feira, 11, e que uma das questões a ser analisada prende-se com a festa do Carnaval 2018.

Com relação ao Carnaval, a edilidade de Santa Catarina agendou para a próxima sessão a sua discussão e em São Filipe, onde o evento é celebrado com maior dinamismo, o vereador da cultura realizou terça-feira um primeiro encontro com representantes dos grupos oficiais para acerto de pormenores.

