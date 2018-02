Mosteiros: Acessos a Cutelo Alto de Cima e a complexo “Casa para Todos” inaugurados na próxima semana

São Filipe, 08 Fev (Inforpress) – Os acessos ao complexo habitacional “Casa para Todos” e à escola secundária, em Mosteiros Trás, e de Cutelo Alto de Cima vão ser inaugurados na próxima segunda-feira, 12 de Fevereiro,

O acesso ao complexo habitacional “Casa para Todos” e à escola secundária, em Mosteiros Trás, foi co-financiado pelo Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, no quadro do ‘Programa Reabilitação, Requalificação e Acessibilidades (PRRA) ‘, e pela Câmara Municipal dos Mosteiros, sendo que o acto inaugural contará com a presença da titular da pasta do MIOHT, Eunice Silva.

Já a via de acesso a Cutelo Alto de Cima, segundo o vereador da Acção Social, Pedro Teixeira, foi construída pela edilidade dos Mosteiros, com recursos a fundo municipal e com verbas do Fundo de Manutenção Rodoviária.

A edilidade vai aproveitar a presença de Eunice Silva para proceder à entrega de um conjunto de oito moradias sociais reabilitadas, às famílias de Fajãzinha, Murro, Queimada Guincho e Queimada Trás,

Cinco das moradias a serem entregues fazem parte de um pacote de oito que foram financiadas no quadro do Programa Reabilitação, Requalificação e Acessibilidades, e segundo o vereador mais duas estão em obras e a reabilitação de uma outra deverá iniciar-se nos próximos dias.

As outras três moradias já concluídas e que serão entregues às famílias no dia 12, conta com o financiamento do programa ‘”Reabilitações Emergenciais”, do Ministério da Família e Inclusão Social, sendo que uma outra moradia está ainda por reabilitar.

