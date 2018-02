Missão em Santo Antão para discutir investimentos nos domínios de água e energia renováveis de 42 milhões de euros

Porto Novo, 05 Fev (Inforpress) – Uma missão da empresa Brine Engineering Solution estará esta terça-feira, no Porto Novo, Santo Antão, para mais uma etapa negocial com as autoridades locais no quadro do projecto AquaSun (desenvolvimento sustentável), estimado em 42 milhões de euros.

A Brine Engineering Solution, empresa sediada em Londres, no âmbito de AquaSun, pretende investir em Santo Antão e Santiago, nos domínios das energias renováveis, água e da agro-indústrias, tendo já o aval do Governo para avançar com investimentos de 42 milhões de euros (4,6 milhões de contos), mas que poderão estender-se aos 50 milhões de euros (5,5 milhões de contos).

Uma delegação da Brine Engineering Solution tinha estado em Abril de 2017, no Porto Novo, para as primeiras negociações com a edilidade, que recebe, esta terça-feira, uma nova missal para prosseguir com as negociações com vista à concretização dos investimentos em carteira.

Em Santo Antão, essa empresa pretende investir na promoção de uma agricultura industrial, com a integração dos agricultores locais num plano de produção controlada para alguns tipos de alimentos e na construção de um campo de hidroponia.

A empresa, que pretende, também, transformar o centro de expurgo do Porto Novo num centro agro-industrial, propõe a instalação neste concelho de um parque solar de 2,5 megawatts e montar uma unidade de dessalinização, com capacidade de produção de 3.500 metros cúbicos de água, para a agricultura.

Em Santiago, o projecto visa a instalação e operação de um parque solar de 17.5 megawatts, cujo objectivo é aumentar o nível de penetração das renováveis nessa ilha para valores próximos de 30 por cento, a partir de 2019.

A Brine Engineering Solution já iniciou as discussões com a Electra para enquadrar o projecto com os objectivos da concessionária, enquadramento esse que, segundo os investidores, trará “enormes benefícios à gestão da rede e, também, à optimização da produção através dos combustíveis”.

A Câmara Municipal do Porto Novo diz ter recebido “com satisfação” a possibilidade de este município receber estes investimentos, prometendo dar “todo o apoio institucional necessário” para que o projecto avance.

A edilidade vai ainda ceder terrenos” para a implementação do projecto, que deverá arrancar ainda este ano.

JM/CP

Inforpress/fim