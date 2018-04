Missão da CEDEAO realça boas práticas de Cabo Verde no combate ao tráfico e uso das drogas

Cidade da Praia, 12 Abr (Inforpress) – Uma missão da CEDEAO que se encontra em Cabo Verde para avaliação e seguimento da implementação do Plano de Acção de combate ao tráfico ilícito de drogas, realçou hoje as boas práticas do país no combate ao tráfico e uso das drogas.

A missão integrada por uma representante da CEDEAO, por um representante da ONUDC e um representante da Guiné-Bissau, está em Cabo Verde desde terça-feira, 10, tendo estabelecido contacto com várias instituições que lidam com a problemática do combate à droga e o crime organizado.

Em conferência de imprensa hoje para balanço das actividades, a porta-voz da missão, Ludimila Barai Mukulec, que é represente da CEDEAO, destacou o facto de o consumo das drogas ser já considerado uma doença em Cabo Verde, o que, na sua perspectiva, representa um avanço face aos outros países da comunidade.

“Os outros países estão ainda relutantes a considerá-la como uma patologia. Portanto isso é um avanço e é uma boa prática que vamos levar para os outros Estados membros da CEDEAO”, disse referindo-se também ao facto de a Comissão de Coordenação dos Alcool e Outas Drogas (CCAD), entidade que previne o consumo e trata dos doentes, ter sido transferida do Ministério da Justiça para o Ministério da Saúde.

“A parte da oferta, da repressão ficou com o Ministério da Justiça. Então as duas instituições coordenam para atingir o objectivo que se deseja que é o combate ao tráfico e também o tratamento dos toxicodependentes”, salientou.

Em termos de tratamento aos toxicodependentes, enalteceu a criação das coalizações comunitárias, que conforme adiantou, acabam por cumprir um papel “muito importante” ao nível da recuperação daqueles que tiveram a infelicidade de experimentar a droga.

“Essas instituições acabam por realizar acções que supostamente deviam estar a ser realizadas pelo Governo e isso é de se louvar”, disse.

Outro aspecto constatado com satisfação tem a ver com a “salutar” cooperação institucional existente entre as entidades que lidam com a questão do combate ao tráfico ilícito das drogas e os crimes conexos.

A missão já esteve de visita a outros países da CEDEAO, mas Ludimila Barai Mukulec disse terem constatado, entretanto, que há uma fraca colaboração institucional a nível regional, pelo que recomendam uma melhor cooperação entre os países que integram a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental.

“Entendemos que essa colaboração entre os países da região deve ser reforçada, pois, a título de exemplo, em caso de pedido de extradição e assistência mútua haja uma resposta rápida da parte solicitada. O mesmo deve acontecer também em relação ao pedido das informações”, referiu.

O tráfico ilícito, o abuso de drogas e o crime organizado relacionado continuam a ser uma grande preocupação na África Ocidental. O Plano de acção contra a droga na CEDEAO (2016-2020) é um dos componentes desse combate.

Durante estada em Cabo Verde a missão reuniu-se com o ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário e com a ministro da Justiça e do Trabalho, Janine Lélis.

De Cabo Verde a missão segue para Guiné-Bissau e Mauritânia. No final será elaborado um relatório que será validado na conferencia ministerial que terá lugar em Setembro.

MJB/FP

Inforpress/fim