Ministro Negócios Estrangeiros ausculta preocupações dos cabo-verdianos na Suíça

Cidade da Praia, 19 Ago (Inforpress) – O ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, encontra-se hoje com a comunidade cabo-verdiana às proximidades da cidade de Lausanne, Suíça, para falar sobre as políticas públicas que o Governo está a implementar em Cabo Verde.

Em declarações à Rádio de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares disse que a sua ida aquele país foi a pedido das várias associações e da comunidade cabo-verdiana.

“Vamos ter um encontro com toda a comunidade e terei oportunidade de falar com os cabo-verdianos sobre as políticas públicas que o Governo está a implementar em Cabo Verde e também responder a um conjunto de preocupações que os emigrantes têm”, destacou o governante.

Além de dar informações sobre o desenvolvimento de Cabo Verde, o ministro disse que vai “dar explicações concretas” sobre como o Governo está a resolver o problema dos passaportes, das transcrições, dos serviços consulares, da aquisição da nacionalidade por parte de filhos e netos de cabo-verdianos e sobre os serviços que a embaixada na Suíça presta aos emigrantes.

Luís Filipe Tavares destacou a boa integração dos cabo-verdianos naquele país, sobretudo no que tange ao emprego e segurança social. Mas, revelou que do breve contacto que já teve com as associações cabo-verdianas traz um conjunto de preocupações dos emigrantes que vai analisar com as câmaras municipais, com a Direcção-Geral da Administração Pública e com as Alfândegas.

É que segundo o governante, os emigrantes relataram que quando chegam a Cabo Verde passam por constrangimentos tais como atrasos no funcionamento dos serviços da Administração Pública, demora na desalfandegação dos seus produtos, atraso na aquisição de plantas de localização que lhes impeça nas démarches da construção de residências no país.

CD/CP

Inforpress/Fim