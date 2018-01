Ministro José Gonçalves representa Cabo Verde na Feira Internacional do Turismo em Madrid e no INVESTUR

Cidade da Praia, 14 Jan (Inforpress) – O ministro do Turismo e Transportes, José Gonçalves, estará em Madrid de 17 a 21 deste mês, para representar Cabo Verde, ao mais nível, na 38ª edição da Feira Internacional do Turismo (FITUR) e no INVESTUR.

De acordo com o Governo, a FITUR recebe este ano, um número recorde de participantes que vão apresentar projectos de turismo em África e potenciais investidores e parceiros interessados em desenvolver negócios no continente.

O governante cabo-verdiano, segundo uma nota de imprensa, vai ainda participar na 9ª edição do Fórum de Negócios de Turismo e Investimentos em África (INVESTUR) que acontece durante a feira, que este ano reúne cerca de 10 mil empresas.

O INVESTUR, que é promovido pela Organização Mundial do Turismo (OMT), a FITUR e a Casa África, tem como principal objectivo a promoção do desenvolvimento sustentável em África, possibilitando encontros sobre oportunidades de investimentos e de negócios no continente africano.

O ministro José Gonçalves vai aproveitar a sua presença na feira para realizar encontros bilaterais e ministeriais com as delegações governamentais africanas e autoridades madrilenas.

Antes de partir para Madrid, José Gonçalves integra a delegação governamental cabo-verdiana que participa na V reunião bilateral entre o Governo de Cabo Verde e o Governo Regional das Canárias, que terá lugar na segunda-feira, em Las Palmas.

À margem deste encontro, em Las Palmas, o ministro do Turismo e Transportes e que responde também pela pasta da Economia Marítima, manterá encontros de trabalho com o vice-presidente do Governo e conselheiro das Obras Públicas e Transportes, Pablo Rodrigues Valido, e com o conselheiro da Economia, Indústria, Comércio e Conhecimento, Pedro Ortega Rodríguez.

Igualmente agendados estão encontros com o vice conselheiro da Economia e Assuntos Económicos, Ildefonso Socorro Quevedo, e com o conselheiro do Turismo, Cultura e Desporto.

MJB/CP

Inforpress/fim

Gostar disto: Gosto Carregando...