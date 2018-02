Ministro da Saúde anuncia “nova viragem” no sector que contará também com equipamentos para diagnósticos no País

Cidade da Praia, 07 Fev (Inforpress) – O ministro da Saúde anunciou hoje “nova viragem” no sector da saúde com a implementação da especialidade no domínio da saúde familiar, compra de equipamentos para diagnóstico e maior capacidade no tratamento do “pé diabético”.

Arlindo de Rosário fez essa revelação em declarações à imprensa no âmbito do Encontro Nacional da Saúde para a implementação dos Planos Sanitários Regionais, que decorre na Cidade da Praia.

“Assinamos um contracto com uma empresa belga que irá fornecer todos os equipamentos num valor aproximado de 10 milhões de euros. O processo vai seguir toda a fase de logística até conseguirem colocar os equipamentos no país”, disse.

O ministro realçou, entretanto, que não quer ter apetrechamentos apenas nos hospitais centrais, pois, o pacote contratual com a Bélgica contempla também equipamentos para os hospitais regionais e centros de saúde, assim como para o serviço da fisioterapia.

“Nesta negociação, incluímos ainda a área de manutenção dos equipamentos. Para isso, vai-se realizar uma formação de capacitação dos técnicos nacionais para que possamos ter uma manutenção preventiva dos equipamentos, evitando assim situações de rupturas”, asseverou.

Conforme explicou, a intenção é fazer com que as respostas para questões com alguma complexidade, a nível regional e das ilhas, sejam dadas de forma integrada e sistémica a nível nacional.

Entretanto, anunciou a sua deslocação em Abril a Cuba para debater e renovar o acordo de cooperação a nível do sector entre os dois países.

“Em Cuba queremos ultrapassar o actual acordo que se resume à vinda da brigada médica, para incluir outras especialidades, particularmente, no atendimento de doentes diabéticos, já que este país tem um historial exemplar no tratamento de “pés diabéticos”, assegurou.

O ministro garantiu, por outro lado, que já no próximo mês vai chegar ao país um grupo de especialistas de Cuba, nesta patologia, para capacitar técnicos a nível dos centros de saúde e ajuda-los a mudar a forma de acompanhamento dos doentes diabéticos.

Quanto ao paludismo, garantiu que a situação está controlada e aproveitou a ocasião para agradecer o esforço dos parceiros nacionais e internacionais neste combate.

