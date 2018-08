Ministro da Economia preside abertura da reunião do Comité Legal do Grupo de Apoio de Banjul (GAP)

Cidade da Praia, 21 Ago (Inforpress) – O ministro do Turismo, Transporte e Economia Marítima, José Gonçalves preside esta quarta-feira, na Cidade da Praia, a cerimónia de abertura da reunião do Comité Legal do Grupo de Apoio de Banjul (GAP).

Segundo uma nota do gabinete de comunicação do Governo, no âmbito desta reunião, José Gonçalves e o ministro dos Transportes e da Aviação Civil da Serra Leoa, Kabineh Kallon, irão proceder também na quinta-feira, 23, à assinatura do acordo sobre a sede da Agência Regional para a Investigação de Acidentes Aeronáuticos (BAGAIA)

No mesmo dia está prevista uma visita às instalações da Agência de Aviação Civil, à Comissão de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (CPIAA) e à BAGAIA.

A BAGAIA é um organismo independente do GAP que é responsável para o desenvolvimento da cooperação dos Estados membros na área de investigação de acidentes e de incidentes graves.

Foi criado para garantir, de acordo com o Plano de Segurança Operacional Global de Aviação Civil, o estabelecimento de um órgão de investigação, adequadamente, de acidentes de aeronaves.

O evento vai contar com a presença de várias instituições ligadas aos sectores dos transportes aéreos e aviação civil, sendo uma iniciativa do Ministério do Turismo e Transporte, através da Comissão de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (CPIAA).

Reúne todos os Estados membros do BAG entre eles, Cabo Verde, Gâmbia, Gana, Guiné Conacry, Libéria e Serra Leoa.

