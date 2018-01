Ministro considera projecto da ETAR inovador para futuro do país no tratamento das águas residuais

Cidade da Praia, 30 Jan (Inforpress) – O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, considerou que a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), inaugurado hoje, é um projecto inovador para o futuro do país a nível do tratamento e reutilização das águas residuais.

O governante fez estas constatações momentos depois da inauguração da mini Estação de Tratamento de Águas Residuais domésticas urbanas, acto que contou também com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, e do seu homólogo português, Augusto Santos Silva, que se encontra em Cabo Verde.

Gilberto Silva assegurou que esta água vai ser disponibilizada para autarquia praiense para fazer a irrigação das áreas verdes, mas realçou que o essencial é a importância desta tecnologia para a própria educação ambiental e para que os cabo-verdianos possam acreditar que é possível e necessário investir em tecnologias disponível para o tratamento das águas residuais

Por outro lado, disse que a ideia é levar e implementar este projecto em outros concelhos, mas também para que sirva de “montra viva” para estabelecimentos de ensino e todas instituições que lidam e utilizam água, sejam elas autarquias, operadoras de água e saneamento, empresas de construção civil e agricultores.

“Á água que se tira deste ETAR é limpa porque utiliza uma tecnologia que não deixa passar as bactérias”, garantiu o ministro, frisando que o país tem de ter capacidade de utilizar as tecnologias para tratar as águas residuais e reutiliza-la na agricultura e de produzir ainda a um custo que permita que os produtos agrícolas sejam rentáveis e que os agricultores possam pagar pela água que consomem de modo que o Governo rentabilize os investimentos feitos.

Por seu turno, o representante do consórcio português, Alberto Moinhos, explicou que a finalidade é sensibilizar as pessoas, os cidadãos em geral e sobretudo os decisores políticos a terem sempre em consideração que o resultado final dos investimentos deve salvaguardar a saúde pública

“Estas águas são tratadas e tem por base deixar a mãe natureza trabalhar”, sublinhou, frisando que é um projecto-piloto que pode ser replicado em outros municípios

Com capacidade para produzir 50 metros cúbicos/dia, a ETAR vai servir para tratar parte dos efluentes resíduos líquidos provenientes dos esgotos, indústrias e redes pluviais, e reutilizar a água para rega de espaços verdes, lavagem de ruas e viaturas e na agricultura.

A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) foi financiada pela cooperação portuguesa em 82 mil euros no âmbito do PEC 2017/2021 para o sector de intervenção prioritária Energia e Ambiente.

