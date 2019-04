Ministério das Infraestruturas lança no mês de Maio o “Perfil do Sector de Habitação” em Cabo Verde

Cidade da Paria, 24 (Abr) Inforpress – A ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação afirmou em entrevista à Inforpress, que o seu ministério vai lançar no próximo mês de Maio, o “Perfil do Sector de Habitação” em Cabo Verde.

Segundo a governante, trata-se de um livro feito em parceria com a ONU – Habitat, as Nações Unidas e o Instituto Nacional de Estatística (INE) que traz a caracterização real sobre o défice habitacional que existe no país e que servirá de base para traçar planos para debelar o problema de habitação em Cabo Verde.

“Em Maio sai o Perfil do Sector de habitação em Cabo Verde onde vamos ter o espelho real da habitação no país. A partir daí poderão vir todos os planos para debelar esta situação”, adiantou a ministra realçando que se trata de um documento técnico e contínuo que pode ser usado e actualizado pelos sucessivos Governos.

O livro, adiantou, faz um espelho da habitação em cada ilha e concelho para saber qual é o défice habitacional que existe em termos quantitativo e qualitativo. De acordo com Eunice Silva junto com o livro será publicada também a Carta de Política da Habitação e em função disso o Governo vai reestruturar e recentrar a Imobiliária Fundiária e Habitat (IFH).

“A própria IFH vai ser reestruturada, recentrada porque a IFH até agora só geriu o Casa Para Todos, não fez mais nada. O que nós queremos é que haja de facto uma instituição que de facto vem se ocupar da problemática da habitação, sobretudo dos mais desfavorecidos”, sentenciou a ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação.

CD/FP

Inforpress/Fim