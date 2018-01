Ministério das Finanças promove I encontro com a juventude sobre a economia digital

Cidade da Praia, 04 Jan (Inforpress) – O Ministério das Finanças promove esta sexta-feira, na Cidade da Praia, 05, o I encontro com a juventude sobre a Economia Digital.

Segundo a página do Governo, este evento tem como objectivo apresentar aos jovens cabo-verdianos uma plataforma de apresentação de exemplos de sucessos dos produtos da economia digital “Made in Cabo Verde”.

A mesma fonte avança que a iniciativa pretende também alargar o diálogo entre a juventude e o Governo sobre as medidas a serem adoptadas para ultrapassar os constrangimentos actuais e facilitar uma maior participação dos jovens no crescimento da economia digital.

Como participantes neste encontro, espera-se a presença de jovens empresários, da Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde (AJEC), d a Câmara de Comércio Indústria e Serviço de Sotavento, do Instituto do Emprego e Formação Profissional e da Pro Empresa.

Representantes das instituições de Ensino Superior (Públicas e Privadas), do NOSI, da Casa do Cidadão, CVTelecom, Unitel T+, Huawei CV, ISONE, Platum bancos comerciais e do Banco Central são esperadas também neste encontro.

OM/JMV

