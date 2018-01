Migrações: Naufrágio na costa da Líbia mata 64 imigrantes

Roma, 08 Jan (Inforpress) – Sessenta e quatro imigrantes morreram no naufrágio de sábado a poucos quilómetros da costa da Líbia, segundo testemunhos das 86 pessoas que foram recolhidas pela Organização Internacional para as Migrações (OIM).

O porta-voz da OIM em Itália, Flávio di Giacomo, informou pela rede social Twitter que, segundo as declarações dos resgatados que chegaram ao porto da Catânia, o balanço do naufrágio de sábado foi de 64 mortos, dos quais apenas se pôde recuperar oito corpos.

Di Giacomo cita a história de uma criança de poucos meses que foi resgatada, mas perdeu os pais, segundo os testemunhos.

O naufrágio aconteceu a poucos quilómetros da costa da Líbia quando o fundo uma lancha pneumática, em que viajavam entre 130 e 150 pessoas, cedeu e levou muitos a caírem no mar.

A OIM informou na sexta-feira que no ano passado chegaram a Europa, a partir do norte de África, 171.635 imigrantes e refugiados através das perigosas rotas do Mediterrâneo, cerca de 53% menos do que no ano anterior, segundo dados provisórios.

Inforpress/Lusa

