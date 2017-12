Mercado municipal da Praia vai ser encerrado para limpeza e desinfecção e vai reabrir com novo regulamento

Cidade da Praia, 28 Dez (Inforpress) – O mercado municipal do platô, na Cidade da Praia, vai estar encerrado nos dias 06 e 07 de Janeiro, para uma grande operação de limpeza e desinfestação.

A reabertura do espaço está prevista para o dia 08 de Janeiro, passando a funcionar com um novo regulamento.

Em declarações à Imprensa hoje, a Vereadora da pasta dos Assuntos Jurídicos, Edna Oliveira, explicou que para se proceder à limpeza e à desinfestação do espaço serão removidos todos os produtos que se encontram dentro do mercado da Praia, avisando às vendedeiras para retirarem as suas mercadorias nos dias referidos.

A par isso, explicou, no dia 08 de Janeiro serão retomadas as vendas, mas sobre o signo de um novo regulamento, que será implementado de forma “rigorosa” e que implicará, também, a posse e o uso de cartões para que as vendedeiras sejam devidamente identificadas.

“A partir do dia 08 de Janeiro, vai ser implementado, de forma rigoroso, o novo regulamento do mercado do platô , em que as vendedeiras passarão a estar devidamente identificadas e munidas de um cartão de acesso para poderem entrar”, disse.

Conforme Edna Oliveira, todos os utilizadores do espaço terão que apresentar o cartão de sanidade emitido pela Delegacia de Saúde e um cartão de identificação, que será passado por uma maquina que irá permitir ou não o acesso ao mercado.

Com este novo modelo de controlo, sublinhou, quem não tiver os documentos em ordem, como o caso de cartão de sanidade e pagamento da bancada para venda, não será permitido entrada no local.

Ainda sobre o cartão de acesso, a Vereadora informou que as vendeiras passarão a ter dois cartões de acesso, um individual e o outro para uma pessoa que a substituirá no caso de doença ou viajem.

“O cartão de substituto estará sempre na posse do gestor do mercado, sendo que no caso de doença ou viajem, o dono deverá comunicar ao gestor e indicar o nome da pessoa que a irá substitui-lo”, destacou, sublinhando ainda que não serão aceite que duas pessoas usem a mesma pedra.

Uma outra medida deste novo regulamento, revelou, tem a ver com a permanecia das crianças dentro do mercado, pelo que acentuou, já foram dadas indicações aos gestores sobre o assunto.

“Com o novo regulamento, não se permitirá a permanecia de crianças no mercado, pois, este não é local e nem ambiente para um bebé esta. Isto até por questão de segurança. Alias, temos tido vários casos de entupimento em que foi retirado dos esgotos fraldas das crianças”, frisou.

Sobre o assunto, avançou que a Câmara Municipal já informou às vendeiras sobre as novas medidas, tendo até disponibilizado em apoiar, caso estas contactarem jardins infantis das localidades onde residem, para deixarem suas crianças.

A Câmara Municipal da Praia, indicou, tem realizado formações sobre as regras do novo regulamento, assim como distribuído folhetos a diferentes vendeiras do sector de peixe, carne e hortaliças, sobre os direitos e deveres, e quais os produtos proibidos dentro do mercado.

Isso porque, sublinhou, a autarquia tem conhecimento e constado a existência de venda de medicamentos, produtos de limpeza, pólvora e outros dentro do mercado do platô.

“Nas peixarias e talho vão ser removidos as arcas frigorificas privadas que ali estão, para que as vendedeiras usem apenas as disponibilizadas pela autarquia, assim como o pessoal em excesso neste local devido a invasão dos que estavam a vender na rua”, referiu.

No mercado da Praia existem mais de 600 vendedeiras com direito a pedra nos diferentes sectores.

PC/JMV

Inforpress/Fim

