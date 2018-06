Meninas menores de 12 anos são principais vítimas de agressão sexual em Cabo Verde – Acrides

Cidade da Praia, 15 Jun (Inforpress) – As meninas menores de 12 anos são as principais vítimas do abuso e da exploração sexual em Cabo Verde, e os agressores possuem algum grau de parentesco com a vítima, revelou hoje a Associação das Crianças Desfavorecidas (Acrides).

A informação foi avançada pela presidente da Acrides, Lourença Tavares, em declarações à imprensa, à margem do encontro de avaliação da Rede Nacional de Combate e Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Criança, que decorre hoje e amanhã, na cidade da Praia.

De acordo com os dados citados por Lourença Tavares, as vitimas são em 91 por cento (%) do sexo feminino e 30% tem menos de 12 anos de idade, e o perfil dos agressores identificados mostra que 92% são do sexo masculino com idade bastante jovem, inferior a 30 anos.

No seu entender, o acompanhamento psicológico da criança vitima do abuso sexual tem sido uma das principais áreas de intervenção a merecer atenção especial e o engajamento de todos os actores da sociedade civil.

Lourença Tavares lembrou que a criança, quando regressa ao seio familiar após tratamento no centro de acolhimento, necessita de acções que possibilitem a sua adaptação psicológica e social.

“Contamos com a colaboração dos parceiros porque sozinhos não vamos poder enfrentar esse problema. A causa é a criança, a violação dos direitos da criança e todos temos que estar engajados para que esta rede continue a ser forte, dinâmica e coesa”, realçou.

Para Lourença Tavares, a temática do abuso sexual é muito “sensível e medonha” e este encontro de avaliação será uma oportunidade de se reflectir sobre a primeira estrutura criada, a Rede Nacional de Combate e Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Criança em Cabo Verde, e sobre os aspectos a serem melhorados.

“Criar uma rede, trabalhar em rede não é fácil e a geografia de Cabo Verde dificulta, porque somos um país formado por ilhas, e de acordo com alguns coordenadores de algumas ilhas, valeu a pena a sua a criação e agora o desafio é melhorá-la”, declarou.

Apontando a morosidade da justiça como um dos principais factores que têm influenciado no aumento sistemático dos casos de abuso e exploração sexual de menores em Cabo Verde, a presidente da Acrides realçou a necessidade de, neste sentido, “formar as famílias e reeducar as crianças a saber ser e estar enquanto indivíduos na sociedade”, de modo a garantir-lhes um futuro risonho.

“Se a justiça fosse mais rígida tomando providências com o agressor, com certeza os casos não se repetiam, porque quando vemos que um jovem de 17 anos viola uma criança de 2 anos, estamos claramente perante a perda de valores na nossa sociedade e uma justiça lenta que não tem funcionado plenamente”, frisou.

De acordo com dos dados divulgados, no ano judicial de 2015/2016, o Ministério Público registou um total de 504 crimes sexuais, dos quais 34% são abusos sexuais vitimando crianças, e 9% desses crimes cobrem a faixa etária dos 14 aos 16 anos.

Em 2017, a polícia cabo-verdiana registou 126 casos de abuso sexual de menores, mais oito do que no ano anterior, tendo sido este o único crime grave que registou um aumento durante este período.

Conforme os mesmos dados, a ilha de Santiago continua a registar a maioria dos casos seguida das ilhas do Fogo, Santo Antão e São Vicente.

Em Fevereiro de 2018, a Policia Nacional divulgou que os crimes de abuso sexual de menores aumentaram em 7% em Cabo Verde em relação ao ano anterior.

A lei que institui o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual contra Menores foi aprovada por unanimidade dos deputados no Parlamento, no dia 31 de Maio de 2017.

A Rede Nacional de Combate e Prevenção ao abuso e Exploração Sexual de Menores é uma instituição filiada na Associação – Coalização Cabo-verdiana dos Direitos da Criança, e tem como parceiros de referência da ECPAT Luxembourg, ECPAT Brasil, a Acrides, o ICCA, a embaixada dos EUA em Cabo Verde, entre outros.

O encontro para avaliação das actividades realizadas durante nove meses da operacionalização da referida rede servirá também para a comemoração do Dia Internacional da Criança Africana, que se assinala a 16 de Junho.

CM/CP

Inforpress/Fim