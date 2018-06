MCIC promove formação em Gestão dos Museus para técnicos dos museus e do IPC

Cidade da Praia, 16 Jun (Inforpress) – Profissionais dos museus e técnicos do Instituto do Património Cultural (IPC) participam, a partir de segunda-feira, 18, numa formação em Gestão dos Museus com vista à melhoria da sua capacitação para a realização dessa actividade.

A ideia é contribuir para a qualificação do pessoal ao serviço dos museus de Cabo Verde e estimular as boas práticas em áreas nucleares da atividade museológica e será ministrada por especialistas portugueses em Gestão de Museus que, para o efeito, se deslocam a Cabo Verde.

Um comunicado do Governo, a que a Inforpress teve acesso, indica que o objectivo é “dotar os profissionais dos museus de Cabo Verde de ferramentas e noções básicas no âmbito da gestão de instituições museológicas” e, continua o documento, “capacitá-los com conhecimento essencial ao cumprimento da integralidade das funções museológicas”.

Desta forma, prossegue o comunicado, os participantes sairão em condições de “poderem contribuir de forma efetiva para a qualificação do tecido museológico de Cabo Verde e para a potenciação do papel social dos museus do país”.

A cerimónia de abertura desta acção de formação será presidida pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, e terá lugar na sala de conferência do Arquivo Nacional de Cabo Verde (ANCV), onde decorrerão, também, os cinco dias de trabalho desta formação que é financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian.

