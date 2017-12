Mau Ano Agrícola/Santa Cruz: Autarquia prevê criar 550 postos de trabalho directos em todo o concelho

Pedra Badejo, 29 Dez (Inforpress) – A Câmara Municipal de Santa Cruz prevê criar 550 postos de trabalhos directos em todo o concelho no âmbito da implementação do programa de mitigação da seca e do mau ano agrícola e da requalificação urbana.

De acordo com o edil Carlos Silva, de momento já foram criados 300 postos de trabalho, nas áreas de saneamento e ambiente, principalmente para as pessoas da zona norte e sul do município, cujo pagamento aconteceu por ocasião do Natal.

Ainda no quadro do programa de mitigação da seca, informou a mesma fonte que a partir de 03 de Janeiro de 2018 vão empregar mais 150 pessoas da zona centro.

Nesse sentido, o autarca disse à Inforpress que já estão mobilizados 29 mil contos para o efeito, mas que no entretanto a autarquia vai precisar de mais 3.000 contos, para garantir trabalho até Junho/Julho a 450 pessoas.

O pagamento será feito quinzenalmente ou mensalmente, em que as pessoas vão auferir 350 escudos/dia por menos de quatro horas de serviço.

Ainda no âmbito da requalificação urbana, a edilidade prevê, igualmente, criar mais 100 postos de trabalho, somando um total de 550 postos de trabalho directos para fazer face ao mau ano agrícola.

FM/ZS

Inforpress/Fim

