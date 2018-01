Mau Ano Agrícola: PAICV de Santa Catarina pede celeridade no apoio da autarquia e do Governo aos agricultores

Assomada, 26 (Inforpress)- O PAICV de Santa Catarina defendeu quinta-feira que a autarquia e o Governo devem “agir rapidamente” para ajudar os agricultores e criadores de gado, no âmbito do Programa para a Mitigação da Seca e do mau ano agrícola.

Em declarações à imprensa, após o encontro que a bancada do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV) teve com a equipa camarária para se inteirar das medidas do plano de mitigação do mau ano agrícola, o líder da bancada, Lamine Tavares, afirmou que o plano “era para ontem”, alertando que há pessoas em dificuldades porque as respostas ainda não chegaram.

De acordo com a mesma fonte, a própria edilidade admite que há problemas na execução do plano, mormente ao montante disponibilizado para o concelho e ainda a necessidade de contemplar mais de uma pessoa por casa nas frentes de trabalho, tendo assumido acelerar o processo para dar respostas.

Por outro lado, disse que as autoridades não estão a falar a “mesma língua” dos agricultores e criadores de gado, sugerindo que se faça explicações do plano aos homens do campo, para que não se crie expectativas de coisas que não estão a acontecer.

Por seu turno, o edil santa-catarinense, José Alves Fernandes, que destacou o “entendimento” saído da reunião entre as partes sobre o plano de mitigação, assegurou que o mesmo já está em curso naquele concelho do interior de Santiago.

Nesse sentido, fez saber que no domínio da criação de emprego já foram criados 2200 empregos e que a distribuição de vales cheques está em curso e a ser coordenada pelo Ministério do Ambiente e Agricultura (MAA).

Na linha do PAICV, o autarca admitiu que é preciso acelerar o processo de distribuição de vales cheques, tendo comprometido a criar mais uma equipa para fazer este trabalho.

Em relação ao apoio do Governo, afiançou que a autarquia já recebeu uma parte, concordando que há uma necessidade de um reforço, tendo em conta que número de efectivos é maior que o indicado pelo censo de 2015 e porque famílias de todas as localidades do concelho estão a passar por dificuldades.

O autarca disse ainda que a edilidade vai fazer um esforço interno a nível financeiro para a implementação do plano de mitigação.

FM/JMV

Inforpress/Fim