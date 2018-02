Mau Ano Agrícola: ONU vai ajudar Cabo Verde a desenvolver um plano de contingência para a resiliência

Assomada, 01 Fev (Inforpress) – A Organização das Nações Unidas (ONU) vai para ajudar Cabo Verde a fazer face à seca e ao mau ano agrícola, ajudando o país a desenvolver um plano de contingência para a resiliência, tendo em conta que o país não chove regularmente.

A intenção foi manifestada, , hoje em Santa Catarina (interior de Santiago), pela representante da ONU na Cidade da Praia-PNUD, Nélida Gonçalves, à margem do encontro com uma missão da ONU, composta por uma equipa internacional e multidisciplinar, que se encontra no país, a pedido do Governo, no âmbito do plano de mitigação da seca.

A avaliação da equipa irá evidenciar-se na “agricultura e meios de subsistência: FAO; segurança alimentar e nutrição: PAM, FAO e UNICEF; recuperação precoce: PNUD; educação: UNICEF; saúde: OMS; protecção e igualdade de género: UNICEF e UNMulheres.

Segundo a responsável, a missão das Nações Unidas, que começou os trabalhos pelo município de Santa Catarina, vai ajudar a melhor caracterizar a situação, no que diz respeito aos impactos da seca no pais e ajudar o arquipélago aprofundar o plano de resposta no sentido de se construir um plano de resiliência.

Além deste município do interior de Santiago, fez saber que os peritos da ONU vão estar em outros concelhos do arquipélago, mas apenas aqueles abrangidos por este acordo com o Governo, ficando de fora outros municípios afectados.

Destacou. entretanto que esta avaliação vai permitir desenvolver um plano de resposta, com enfoque nas famílias e grupos afectados e vulneráveis, como crianças e agregados chefiados por mulheres.

“Com isso, vamos ajudar a aprofundar as informações de como efectivamente se caracteriza a situação, quais as melhores respostas a curto, médio e longo prazos, tendo em conta que o arquipélago é um pais que praticamente não chove”, afirmou.

Nesse sentido, instou o país a continuar a trabalhar para melhor enfrentar a situação da seca com menos impactos sobre a população e a sua vida.

Em termos de gestão dos recursos, nomeadamente pasto, água e serviços básicos (saúde, educação e entre outros), indicou que em primeiro lugar vão ver o que existe, ajudar a ver se está sendo utilizado e optimizado da melhor forma, e que caso contrário, vão deixar recomendações para melhor optimização.

E onde não há recursos para qualquer sector e outras necessidades, informou que a ONU vai ajudar a identificar e a encontrar respostas para que possam ser conseguidos de uma outra forma, ou seja, respostas alternativas.

Na ocasião, aproveitou a presença do presidente substituto da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jacinto Horta, dos vereadores e dos serviços desconcentrados do Estado no concelho que participaram no encontro, para alertar a autarquia para a questão da igualdade e equidade de género no processo das frentes de trabalho.

A propósito, o autarca disse o plano de mitigação da seca no concelho já se encontra em curso, mormente as frentes de trabalho, asseverando que a questão do género foi levada em conta neste processo.

Por outro lado, segundo Horta, tendo em conta que o município tem o maior perímetro agrícola e de efectivos de gado e por ter pessoas que vivem da agricultura e criação de gado, pediu uma discriminação positiva por parte do Governo no reforço dos apoios para a implementação do plano de mitigação da seca.

Após o encontro com a equipa camarária e serviços desconcentrados do Estado, a missão da ONU foi constatar, “in loco”, a implementação do plano nas localidades de João Bernardo e Achada Ponta.

