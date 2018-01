Mau ano agrícola: Governo vai reforçar a linha de crédito no sector agro-pecuário

Cidade da Praia, 03 Jan (Inforpress)- O Governo vai reforçar a linha de crédito no sector agro-pecuário, destinada aos agricultores afectados pelo mau ano agrícola, assegurou hoje o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

A garantia foi dada pelo governante, na Cidade da Praia, à margem da cerimónia de empossamento do novo Conselho de Administração da Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS), após ser questionado pelos jornalistas, sobre o descontentamento dos agricultores e criadores de gado do Porto Novo, Santo Antão, na demora da implementação do plano de emergência face ao mau ano agrícola.

O ministro adiantou que os 50 mil contos disponibilizados pelo Governo para abertura de linha de crédito no sector agro-pecuário já foram implementados, e que o assunto será analisado e discutido esta semana, com o intuito de reforçar a verba.

“É preciso ter muita paciência, e necessário que os beneficiários de todo o programa estabeleçam um bom diálogo com as delegações dos ministérios, com as câmaras, sendo que essas questões não se resolvem na comunicação social, até porque nem sempre as informações que são veiculadas são as mais credíveis”, precisou.

Na ocasião, assegurou que, para além da linha de crédito, o Governo está a implementar um conjunto de medidas, como a distribuição de vales de cheques para aquisição bonificada de alimentos para o salvamento do gado e abertura de empregos públicos, através das câmaras municipais.

Gilberto Silva, que pediu paciência aos agricultores e criadores de gado, disse que o Governo está a trabalhar para resolver esta questão, e que estão cientes de que existe uma certa ansiedade por parte das famílias que têm enfrentando dificuldades.

A criação da linha de crédito facilitado, segundo o Governo, tem o intuito de assegurar a capacidade de resiliência das famílias agrícolas afectadas, garantindo o acesso rápido no máximo de 48 horas e meios financeiros para investirem nas actividades da agricultura e pecuária, sem juros e com períodos de carência alargados.

AV/JMV

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...