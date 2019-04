“Mala do Conto” da escritora Natacha Magalhães é lançado hoje na Cidade da Praia

Cidade da Praia, 23 Abr (Inforpress) – A escritora infantojuvenil Natacha Magalhães lança hoje no Palácio da Cultura Ildo Lobo, Cidade da Praia, o projecto de incentivo e promoção da leitura, denominada “Mala de Contos”.

Este projecto, segundo avançou a autora à Inforpress, tem duas vertentes, uma lúdica que engloba o conto de estórias, roda de estórias, encontro de escritores infantojuvenil com as crianças e os adolescentes, entre outras atividades, e uma vertente formativa para os animadores e mediadores da leitura.

“Nós defendemos que não basta ter livros, mas é preciso que haja pessoas que sejam capazes e que tenham as ferramentas que possam criar essa ligação entre o livro e a criança. O mais importante é assegurar que haja continuidade no fim da sua execução e essa continuidade vai, exatamente, no sentido de termos nos sítios que vamos intervir mediadores da leitura”, explicou.

Esses mediadores depois da formação vão poder criar um plano de trabalho e executa-lo junto das crianças das suas comunidades.

“Mala de Contos” vai ser executado nos municípios da ilha de Santiago, na ilha de São Nicolau e na do Maio.

AM/FP

Inforpress/Fim