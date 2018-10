“Mais que o simbolismo da discussão do estado da justiça é necessário medidas práticas contra morosidade” – advogado

São Filipe, 22 Out (Inforpress) – O advogado Manuel Roque Júnior disse hoje, no Fogo, que “mais importante” que o “simbolismo” da discussão do estado da justiça no parlamento é a adopção de “medidas práticas” contra a morosidade processual, “um cancro” do sistema judicial.

A poucos dias da discussão da situação da justiça, o advogado, com escritório há vário anos na Cidade de São Filipe, considerou que a morosidade é “um cancro porque os processos cíveis dificilmente tem um desfecho final”, apontando o exemplo do processo de inventário que é difícil ter um desfecho final se não houver um acordo entre as partes.

Com relação à ilha do Fogo, Manuel Roque Júnior disse que “é difícil chegar a uma decisão do juiz” num processo de inventário, mas também nos outros processos, “é difícil ter uma sentença final” se não houver acordo.

“Há uma série de casos julgados pelo anterior juiz que foi transferido há cerca de dois anos e cuja sentença ainda não foi proferida”, disse o advogado, que defende que um juiz não deve ser transferido enquanto não terminar o seu processo, pelo menos os que julgou, sublinhando que tem de terminar antes de ser transferido ou tem de ter um prazo razoável para emitir sentença.

Dos vários casos julgados e sem a sentença de processos do advogado, que ronda uma dezena, “três ou quatro são processos contra o Estado e que tem alguma complexidade”, disse o advogado indicando que o “juiz não deve ter medo de julgar casos envolvendo o Estado”, mas “há juízes que afirmam claramente que o processo contra Estado é um problema”.

Segundo o mesmo, a resolução do problema passa pela “colocação das coisas em prática”, mas que “não há evolução” e “nem esperança” de que esteja a evoluir, observando que se torna necessário “mexer no processo civil” e talvez ir para um sistema de direito laboral em que as peças processuais são mais poucas e julgado mais fácil, tendo sempre cuidado com direitos e liberdade de pessoas para não pôr em causa um sistema que é totalmente aberto.

Para este advogado, é preciso ter “uma simbiose entre o sistema aberto e o sistema fechado, aproximar-se do sistema americano”, já que o sistema cabo-verdiano, que é ocidental, tem “muitas formalidades”, enquanto o sistema americano é “muito mais prático”, embora “respeite também algumas formalidades”.

No caso do tribunal de São Filipe, com processos cíveis com mais de 40 anos (alguns antes da independência nacional), considerou que é necessário encontrar soluções para acabar com a pendência, já que a criação de um segundo Juízo Cível “não resolve o problema”.

“Tem de ter, ao menos, dois juízos cíveis e também introdução de medidas cautelares que visam pôr cobro a processos pendentes, e se não tiver medidas cautelares de urgência nunca mais o problema se resolve”, disse o advogado, para quem as medidas cautelares passarão pela indicação de um juiz “ad-hoc” para determinados tipos de processos, como de inventário por exemplo, para normalizar a situação para as coisas “entrarem nos eixos”.

Com relação ao Ministério Publico (MP), o advogado considera que há um “grande problema” de prescrição, “há uma chuva de prescrição, o que é incompreensível”, indicando que o problema não é só do sistema mas “do próprio representante do MP”, que às vezes dá “pouca relevância” a “pequenas bagatelas judiciais”, esquecendo que são as pequenas bagatelas judiciais que conduzem a grandes crimes.

Segundo o mesmo, às vezes, o representante do MP não dá valor aos pequenos crimes, mas é a não resolução dos pequenos crimes que dá sensação de impunidade, observando que muitas vezes são pessoas pobres que constituem assistentes e no final tem como resultado a prescrição.

“Pior é que depois da prescrição são encaminhadas para a via civil, em termos de indemnização, e como as pessoas não tem meios a acção não tem valor na prática”, disse.

A nível da comarca de São Filipe, este advogado entende que entre o tribunal e MP tem de existir uma “separação física” até porque o representante do MP faz um tipo de “coação moral” em relação aos oficiais diligências, por exemplo, em notificações e citações e “recebem quando querem”, e os oficiais ficam sem força, porque estando no mesmo espaço pensam que existe hierarquia entre eles.

Manuel Roque Júnior defende ainda que o Estado devia criar um corpo para o defender porque o MP “não está preparado” para tal e que, por isso, “há vários processos em que o Estado fica lesado por não contestação” dos mesmos.

JR/AA

Inforpress/Fim