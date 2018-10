Maio: Paroquia de Nossa Senhora da Luz inicia novo ano pastoral com realização de várias actividades

Porto Inglês, 21 Out (Inforpress) – A paroquia de Nossa Senhora da Luz inicia, hoje, o novo ano pastoral na localidade de Ribeira Don João, sob o lema “eu sei em quem eu pus a minha confiança” e “ai de mim se não evangelizar”.

Em conversa hoje com a Inforpress, o pároco local Elias Borges assegurou que, durante o dia de hoje, várias actividades vão ser levadas acabo, o que vai permitir uma interactividade entre os fiéis, por forma a que a efeméride seja uma oportunidade para se reforçar o sentido da fé e da esperança, num momento em que a ilha passa por mais um ano difícil, por causa da falta de chuva.

Segundo aquele pároco, o dia começa com a realização de uma missa e mais tarde haverá um almoço convívio entre os presentes, seguindo-se uma oração de terço. Do programa do dia consta ainda uma parte recreativa, com várias criatividades e momentos de convivência e homenagem a uma senhora daquela capelania.

Conforme avançou aquele pároco, esta caminhada que parece ser “longa”, só vai ser possível e alcançável, com a conjugação de vontade e fé entre todos os fiéis, pelo que disse aguardar a presença de centenas de fieis de todas as capelanias, assim como tem vindo a ser a realidade nos anos anteriores.

Elias Borges avançou ainda que a realização desta actividade em localidades diferentes visa descentralizar as actividades da paróquia e com isso demonstrar que todos têm o mesmo direito face aos olhos de Deus que criou a diversidade e a unidade, algo que considerou ser a grande “riqueza” criada na natureza e que deve ser respeitada por todos os cristãos.

Aquele pároco informou ainda que o ano pastoral se inicia hoje, dia em que a Igreja reza pelas missões, mas que na ilha do Maio termina praticamente com a celebração do dia da santa padroeira Nossa Senhora da Luz, que se celebra a 08 de Setembro, asseverou, acrescentando que “o ano de forma geral termina muito antes com o fim do ano catequético e das actividades que a paróquia, os grupos e o secretariado movimento vão desenvolver durante o ano”.

Conclui dizendo que vai dirigir uma mensagem de “coragem” aos jovens da ilha, que neste momento enfrentam várias dificuldades, para que procurem algo de bom para fazerem não esperando para que algo ou alguém faça alguma coisa para si, caso contrário vão sentir a necessidade de deixarem a ilha como muitos estão a fazê-lo à procura de trabalho em outras ilhas.

