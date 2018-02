Maio: Onze Unidos vence Barreirense por (2-1) no fecho da 7ª e última jornada da primeira volta do campeonato à condição

Porto Inglês, 04 Fev (Inforpress) – A equipa do Onze Unidos venceu hoje, domingo, no estádio municipal do Maio, a sua adversária Barreirense, por 2 bolas a 1, no fecho da 7ª e última jornada da primeira volta do campeonato regional de futebol.

A equipa do Onze Unidos entrou logo a marcar, por intermédio de Litos, mas terminou a partida com menos um jogador, com a expulsão do capitão Kuka. Mas, mesmo assim, resistiu e consegui marcar o segundo golo, desta feita por intermédio de Leça, que ampliou o resultado para 2 bolas a 1 .

O golo da turma de Barreirense foi apontado por Zico.

No primeiro jogo deste domingo, a contar para a 7ª e última jornada da primeira volta do campeonato regional de futebol do Maio, a equipa de Real Marítimo goleou a sua adversária Morrerense por 4 bolas a 1.

Os golos da turma de Real Marítimo foram apontados por Sokota, Elsa, Márcio e Já, que fechou a contagem, enquanto que o tento da turma de Morrerense foi apontado por Ramilton.

No jogo a contar para 2ª divisão, a equipa de Beira-Mar e Figueirense empataram a zero bolas e no segundo jogo, o Cruzeiro venceu por 2 bolas sem resposta a sua adversária Santa Clara.

