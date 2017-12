Maio: OIAM estranha a recusa da bancada do MpD em não permitir que presida à Comissão Especializada

Porto Inglês, 28 Dez (Inforpress) – A Onda Independente para Avanço do Maio(OIAM -oposição) na assembleia do Maio estranha a recusa da bancada do MpD em não permitir que a OIAM presida à Comissão Especializada de Administração, Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económicos e Relações Externas e Turismo.

Segundo o porta-voz da OIAM, António Ramos, a sua bancada estranha a recusa por parte da bancada da maioria sobre a proposta de presidirem a Comissão Especializada de Administração, Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económicos e Relações Externas e Turismo, que seria estabelecida na última sessão ordinária da Assembleia Municipal, para fiscalizar a governação orçamental e financeira da Câmara Municipal local.

Aquele representante disse ainda que sentiram impedida de exercer a fiscalização da governação orçamental e financeira locais, por força numérica da Bancada do MpD, razão pela qual alertaram ao Tribunal de Contas e ao Ministério das Finanças para a necessidade de, permanentemente, exercerem tal função no Maio, pois o que está em causa é a “gestão do dinheiro de todos os cabo-verdianos e o desenvolvimento desta ilha”.

“Não faz sentido ser o julgado a julgar, visto que a proposta da criação da referida Comissão não foi viabilizada pela maioria e não se sabe porquê e quem não deve não teme” sublinhou.

A bancada da oposição considera a decisão ” muito estranha”, lembrando que anteriormente tinha sido recusado à oposição a sua pretensão de fazer uma auditoria à Câmara cessante, por altura da passagem das pastas.

“Autoridades nacionais competentes precisam inteirar-se mais sobre o que se passa na autarquia maiense”, sublinhou.

António Ramos defendeu ainda que “a administração autárquica na ilha é partidarizada e que o emprego é concedido prioritariamente, para não dizer somente, aos militantes e simpatizantes, familiares e de amizade do partido no poder”.

A bancada de OIAM considera ainda que a actual Câmara é preenchida com base em relações partidárias, e que, à semelhança da Câmara anterior, continua a excluir aqueles que têm opinião contrária à sua.

“O clima de intimidação continua e a perda de esperança no desenvolvimento da ilha tem estado a levar ao abandono da mesma, principalmente na camada jovem”, conclui.

