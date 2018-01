Maio: Morerrense e Académico 83 empatam a duas bolas e repartem a liderança do campeonato

Porto Inglês, 13 Jan (Inforpress) – As equipas do Morerrense e Académico 83 empataram, hoje, no estádio municipal do Maio, a duas bolas na abertura da 4ª jornada do campeonato regional da primeira divisão e repartem a liderança da prova.

Para o treinador da turma negra da cidade do Porto Inglês, ‘Nando’, a sua equipa esteve bem na partida, embora esteve a vencer o jogo, mas acabou por consentir o empate nos últimos minutos da partida. De todo modo garantiu que vão trabalhar para atingirem o objectivo que é vencer o título nesta temporada, tendo em conta que estão a liderar a prova.

Por seu lado, o treinador da equipa de Morerrense, ‘Yaya’, disse que este empate foi “bom”, porque com este resultado ficaram na liderança com os mesmos pontos com a sua adversária, pelo que vão trabalhar durante a semana para que a cada partida possam arrecadar os três pontos.

Os golos da equipa do Académico 83 foram apontados por Mika, que bisou na partida enquanto que os tentos da turma de Morerrense foram marcados por Same e Ramilton na instante final da partida.

No segundo jogo deste sábado, a equipa de Barreirense goleou Santana de Morrinho por 6 bolas a 2. Os golos da turma de Barreiro foram apontados por Lampard, Lobo, Jani e Djone, sendo que esses dois últimos bisaram na partida.

A 4ª jornada do campeonato, continua no domingo com os jogos entre Académica do Maio e Real Marítimo pelas 14:00, e a jornada fecha com o jogo entre as equipas de Mira-Mar e Onze Unidos, em que ambas vão procurar os três pontos nesta prova.

No domingo pelas 09:00, está agendado o jogo a contar pela 2ª divisão em que vai colocar frente a frente as equipas de Santa Clara e Figueirense e mais tarde, ou seja às 10:30 vão subir ao relvado do municipal do Maio as equipas de Beira-Mar e Cruzeiro.

WN/ZS

Inforpress/Fim

