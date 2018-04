Maio: Escola de EBI de Morrinho está de cara nova graças ao empenho e trabalho comunitários

Porto Inglês, 14 Abr (Inforpress) – A Escola do Ensino Básico Integrado (EBI) da localidade de Morrinho está de cara nova, graças ao empenho e trabalho comunitários, disse hoje à Inforpress a professora e responsável por aquele estabelecimento de ensino, Isolina Ramos.

Em conversa com a Inforpress, a responsável explicou que esta não é primeira vez que as pessoas daquele povoado têm dado o seu contributo para requalificar aquela Escola do EBI, razão pela qual a escola considerada pela Delegação da Educação na ilha como sendo o estabelecimento de ensino “modelo na ilha”.

Conforme avançou aquela professora, desta vez a iniciativa partiu de uma residente local que agora exerce a função da presidente da Associação Comunitária, que , após esta sugestão, elaborou um projecto que foi submetido à fábrica de tintas SITA, que prontamente aceitou abraçar o projecto.

Segundo explicou, só agora é que puderam realizar os trabalhos da pintura e de decoração nos muros, visto que as paredes estavam a precisar de alguma reparação, o que veio a acontecer nas férias de segundo trimestre, graças também à colaboração da Delegada de Educação na ilha que enviou um pedreiro para fazer os trabalhos de reparação.

“Como também estamos a participar no concurso nacional de selos de Cabo Verde, em que o nosso lema é “escola e a comunidade”, então queremos que a nossa escola ficasse mais linda e com muita vivacidade, razão pela qual fizemos várias pinturas nos muros e com temas pedagógicos, em que houve muita participação dos jovens de Morrinho que se encontrava praticamente de férias”, lembrou.

Aquela representante disse que pretendem ainda , durante este ano lectivo, fazer mais intervenções naquela escola, com trabalhos a nível de colocação de mosaicos na casa de banho e numa sala de aula, bem como colocar vidros em algumas janelas e pintura interna.

Para tal, a docente afiançou que estão a precisar de mais apoio de todos, tanto dos padrinhos como de toda a comunidade maiense e empresas nacionais.

“Gostaríamos também de puder equiparmos a nossa sala de leitura com livros e equipamentos informáticos para que os alunos possam estudar e fazer as suas pesquisas”, notou.

