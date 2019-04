Maio: Edil Miguel Rosa encontra-se de visita  de trabalho a Vila Nova de Poiares Portugal

Porto Inglês, 24 Abr (Inforpress) – O autarca maiense Miguel Rosa e o vereador da educação, formação profissional, transportes e empreendedorismo, Adriano Silva, encontram-se em Portugal para participar numa conferência promovida pelo município congénere de Vila Nova de Poiares.

Durante a sua estadia em Portugal, o presidente da Câmara Municipal do Maio e os parceiros vão passar em revista a cooperação entre as autarquias, dinamizar e reforçar os laços de amizade, tanto com aquele município português de Poiares, como de Mielec, (Polónia) e Douchy-Les-Mins, (França).

Miguel Rosa disse que deposita muita confiança nesta relação com Vila Nova de Poiares e observa ser uma cooperação antiga e que merece “especial carinho e atenção” da sua administração.

“Vamos expectantes e atentos. Esta é uma cooperação muito boa e queremos voltar a dar-lhe a pujança que merece”, revelou o autarca momentos antes de viajar, assegurando que a oportunidade será aproveitada para passar em revista a cooperação entre Maio e Vila Nova de Poiares e analisar a possibilidade de novas parcerias.

No primeiro dia da agenda, a delegação do município do Maio, juntamente com as delegações de Mielec e Douchy-Les-Mins foram recebidas nos Paços do Concelho pelo presidente João Miguel Henriques, seguindo-se hoje e quinta-feira, a agenda oficial.

Esta deslocação acontece no âmbito das comemorações do 25 de Abril, Revolução dos Cravos, em Portugal.

