Maio: Deputada defende que reactivação da fábrica de conserva de atum seria uma grande oportunidade para alavancar a pesca na ilha

Porto Inglês , 19 Jan (Inforpress) – A deputada nacional eleito pelo círculo eleitoral do Maio pelo MpD , Joana Rosa, disse hoje, no final da sua visita à ilha, que a reactivação da antiga fabrica de conserva de atum seria uma grande oportunidade para alavancar a pesca na ilha.

Em conversa com a Inforpress, a parlamentar assegurou que esta questão tem sido uma baralha que ela tem vindo a assumir desde há muito anos, por entender que esta indústria está muito ligada à história da ilha e que no passado contribuiu para o desenvolvimento económico do Maio.

Daí, defendeu, justifica-se a reactivação daquela unidade industrial para dinamizar o sector da pesca na ilha.

“Lembro-me, desde criança, das experiências que foram feitas na ilha, primeiro pelo senhor Patrício, que tive sucesso, e depois foi construída uma fábrica pela cooperação Italiana, que também teve o seu momento alto , mas, infelizmente, tivemos problemas e acabamos por não dar essa continuidade”, frisou.

Por esta razão, a deputada Joana Rosa defende que existem todas as condições a nível local, neste sentido, exortando o governo a promover esta indústria.

De acordo coma a parlamentar, existem muitas pessoas na ilha interessadas em investir nesta área, que , na sua opinião, é muito rentável.

“O atum do Maio é muito famoso. Aliás, o peixe da ilha do Maio tem um sabor especial e isso é reconhecido, principalmente na Cidade da Praia. E com a reactivação desta indústria, vai se criar muitos postos de trabalho e, acima de tudo, existem muitas pessoas interessadas”, lembrou.

Por outro lado, a deputada defendeu que o Centro Zootécnico da Calheta merece um novo rumo, pelo valor histórico que representa para a ilha, onde no passado se desenvolvia a criação de ovelhas, cabras, produção de queijo e do carvão.

Disse que, pessoalmente, há muito tempo quem tem estado a incentivar o Ministério da Agricultura e Ambiente, no sentido de trabalhar num plano de acção com vista a transformar o Centro Zootécnico da Calheta numa zona de interesse turístico, mas reconheceu que é preciso investimentos nesta zona.

No que se refere ao mau ano agrícola, aquela deputada disse que é preciso trabalhar com os criadores, com vista a convence-los de que é preciso que comecem a fazer o abate selectivo dos seus animais, por entender que a pecuária é um sector com muita expressão na ilha.

Todavia, Joana Rosa exortou as autoridades locais, no sentido de acelerarem com a distribuição dos vales cheques, por forma a que os criadores tenha m a ração para os gados a tempo para puderem salvar os seus animais.

Neste sentido, admitiu que existe algum atraso, mas garantiu que os criadores estão a ter ganhos com a diminuição do preço da ração com esta medida do governo.

“Também , tinha defendido que era preciso a criação de emprego para que as pessoas possam ter dinheiro para comprarem ração e neste sentido pude ver que já há criação do emprego público, tanto por parte da Câmara Municipal como do Ministério da Agricultura e Ambiente, de modo que a situação da ilha é estável”, notou.

