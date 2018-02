Maio: Barreirense empata com Mira Mar e perde a oportunidade de liderar o campeonato no fecho da primeira volta

Porto Inglês, 08 Fev (Inforpress) – A equipa do Barreirense empatou a zero bola esta quarta-feira, no estádio municipal do Maio, com a sua adversária Mira-Mar e perde a oportunidade de liderar a prova no fecho da primeira volta do campeonato regional de futebol.

O jogo desta quarta-feira, que colocou frente a frente as equipas do Barreirense e Mira-Mar, é referente ao jogo em atraso da terceira jornada do campeonato da primeira divisão de futebol na ilha do Maio, que devido ao problema de transporte das equipas não se efectivou.

A turma de Barreirense com este empate soma 13 pontos e iguala na pontuação com a sua adversária Morrerense. Mira-Mar passa a somar 10 pontos.

A tabela classificativa neste momento é liderada pela equipa do Académico 83 com 14 pontos, seguido de Morrerense e Barreirense ambos com 13 pontos, Onze Unidos 11, Mira-Mar 10, Santana e Real Marítimo 7 e no fundo da tabela encontra-se a Académica do Maio com apenas 4 pontos.

Este fim-de-semana haverá interregno do campeonato para se jogar as meias finas da taça Djarmai, no jogo em que vai colocar frente a frente as equipas de Barreirense x Real Marítimo e Académico 83 x Onze Unidos.

