Maio: Barreirense confiante num” bom resultado”em casa frente aos Vulcânicos do Fogo

Porto Inglês, 14 Abr (Inforpress) – O treinador da equipa do Barreirense, Alírio Martins, disse hoje que a sua equipa está motivada para fazer “um bom resultado” e que isso passa por vencer o jogo em casa frente aos Vulcânicos do Fogo.

Segundo o técnico, um empate fora de casa frente aos actuais campeões nacionais, o Sporting da Praia, foi um resultado “positivo”, tendo em conta que foi o primeiro jogo da prova, mas que deixou a equipa moralizada e crente de que podem fazer mais e melhor em casa , com o apoio do seus público.

Conforme adiantou, durante a semana prepararam algumas combinações, assim como as transições de defesa para o ataque, pelo que disse estar confiante num bom resultado que passa por vencer a partida, apesar de respeitar a equipa adversária que, na sua opinião também, tem um bom sistema ofensivo.

“Vamos entrar com mais responsabilidades para defrontarmos os Vulcânicos que é uma boa equipa, mas a perspectiva é a mesma, entrar para ganharmos o nosso jogo”, frisou.

Alírio Martins disse ainda contar não só com os adeptos afectos à equipa do Barreirense, assim como de toda ilha, tendo em conta que estão a representar a ilha, o que na sua opinião é fundamental para levantar o ânimo dos atletas.

O jogo a contar para o grupo C entre Barreirense e Vulcânicos do Fogo vai realizar-se domingo, pelas 14:00, no estádio municipal do Maio.

