Maio: Académico 83 goleia Académica do Maio por 4-0 e assume a liderança  do campeonato à condição

Porto Inglês, 04 Fev (Inforpress) – A equipa do Académico 83 goleou sábado, no estádio municipal, a Académica do Maio por 4 bolas sem respostas e assume a liderança do campeonato regional de futebol da primeira divisão à condição.

A equipa de Santana, que se encontra na última posição, com quatro, pontos, à semelhança da Académica do Maio e do Real Marítimo, precisa de conquistar os três pontos para sair do fundo da tabela, enquanto que a turma de Mira-Mar está moralizada, por ter feito três vitórias consecutivas, e neste jogo vai querer repetir o feito, pelo que se prevê um jogo muito bem disputado.

Num jogo, em que o único resultado que interessava à turma da cidade do Porto Inglês era a vitória, o que acabou por acontecer de forma natural, tendo em vista que a Mica da vila da Calheta apresentou poucos argumentos para contrariar a sua adversária.

Com este resultado, o Académico assume a liderança, com 15 pontos com mais um jogo em relação ao seu adversário directo, o Morrerense, que joga neste domingo.

Os golos da turma do Académico 83 foram apontados por Gerson, Mika, Yanick e Zela.

No primeiro jogo da 7ª e última jornada da primeira volta do campeonato regional de futebol do Maio, a equipa de Santana venceu o Beira-mar, por 1 bola a 0.

O golo da turma de Morrinho foi apontado na etapa primeira, por intermédio de Giga.

A 7ª jornada do campeonato continua hoje, pela 14:00, com os jogos entre as equipas do Real Marítimo e o líder da prova Morrerense, e jornada fecha com o clássico entre as equipas de Onze Unidos e o Barreirense.

Nesta domingo, pelas 09:00 minutos, está agendado o jogo a contar para a 2ª divisão, num duelo que vai colocar frente-a-frente as equipas de Beira-Mar e Figueirense e mais tarde , às 10:30, vão subir ao relvado do municipal do Maio as equipas do Cruzeiro e Santa Clara

WN/JMV

Inforpress/Fim