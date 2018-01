Maio: Académico 83 empata (0-0) com 11 Unidos e assume a liderança à condição

Porto Inglês, 20 Jan (Inforpress) – A equipa do Académico 83 empatou hoje, no estádio municipal do Maio, com a sua adversária, o Onze Unidos, a 0 bola e com este resultado assume a liderança, à condição, com 11 pontos.

O jogo mais aguardado da jornada entre o Onze Unidos, campeão em título, e o Académico 83, não foi mais além do que um empate a 0 bola e com este resultado a turma negra da cidade do Porto Inglês soma 11 pontos e assume a liderança, à condição, tendo em conta que o seu adversário directo, o Morrerense, joga amanhã, domingo, e soma 10 pontos.

No primeiro jogo da tarde deste sábado, a equipa de Mira-Mar venceu por, por 2 bolas a 1, a sua adversária Real Marítimo, no jogo da abertura da 5ª jornada do campeonato regional da primeira divisão de futebol.

Os golos da turma do Mira-Mar foram apontados por Biata e Cardoso, enquanto que o tento da equipa do Real Marítimo foi apontado por Martinho.

Para amanhã, domingo, às 14:00, vão subir ao relvado as equipas de Santa e Morrerense e ás 16:00 vão estar frente-a-frente as equipas do Barreirense e Académica do Maio.

Referente ao campeonato da 2ª divisão, está marcado para as 09 horas da manhã de domingo o jogo entre as equipas de Santa Clara x Figueirense e, às 10:30, vão disputar os três pontos as equipas do Beira-Mar e do Cruzeiro.

Neste momento, a prova é liderada pela equipa do Académico 83, com 11 pontos, Morrerense 10, Mira-Mar 6, Onze Unidos 5, Académica do Maio e Santana, ambas com 4, e no fundo da tabela , com apenas 1 ponto, encontra-se a equipa do Real Marítimo.

