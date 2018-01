Livro “Cancioneiro infantil” é uma ferramenta de apoio aos professores e ao ensino – presidente da ASPPEC

Cidade da Praia, 09 Jan (Inforpress) – A presidente da Associação para a Promoção do Património Educacional – Cabo Verde (ASPPEC) disse hoje que o livro “Cancioneiro infantil – vamos cantar na escola”, lançado hoje na Cidade da Praia, é uma ferramenta de apoio para os professores.

A afirmação foi feita por Clara Marques, momentos antes do lançamento da obra, acto que decorreu o liceu Domingos Ramos, salão Josina Machel, na Cidade da Praia, no âmbito da comemoração do 9º aniversário da Associação para a Promoção do Património Educacional – Cabo Verde (ASPPEC).

Adiantou que “Cancioneiro infantil – vamos cantar na escola” é uma obra que irá colmatar a lacuna a nível da expressão musical e, ao mesmo tempo, constitui uma ferramenta de apoio e de aprendizagem para os professores e alunos.

“É um livro constituído por 30 canções infantis que eram cantadas nas escolas antes da independência, e contem um CD em áudio composto por dez canções”, afirmou sublinhando que o CD ainda não está disponível devido a constrangimentos com a produtora.

Clara Marques disse que se trata de um livro didáctico pedagógico que nesta primeira edição teve 500 exemplares e poderá ser disponibilizado ao sistema de ensino nacional, caso este mostrar interessado.

“Se tivemos mais apoio era possível fazer um cancioneiro mais extenso, com retratos de canções a nível nacional, porque sabemos que há canções da ilha da Brava e em Santo Antão e não são cantadas na Praia”, precisou salientando que são músicas cantadas em português, mas as próximas edições poderão contar com temas em crioulo.

Na ocasião, a apresentadora do livro, Hermínia Curado, que classificou a obra de “inédita” sublinhou que a mesma será uma boa ferramenta para o ministério da educação, para as escolas, professores, e para os alunos uma vez que a música faz parte do curriculum no pré-primário e no ensino primário.

No seu entender, este cancioneiro vai permitir aos professores ter uma ferramenta que lhes permita leccionar com um suporte muito melhor e bem preparado de músicas e de letras que são muito interessantes para as crianças.

“É muito interessante sendo que na altura nos brincávamos e cantávamos essas cantigas com muita alegria, e pode ser que agora seja possível reavivar e resgatar esse fenómeno, fazendo com que as crianças comecem e cantar essas canções”, disse explicando que na altura não havia redes sociais a comunicação social era pequena e as crianças estavam mais agarradas à música.

O projecto e realizado pela ASPPEC e o Museu da Educação, e tem por objectivo resgatar o património musical infantil e disponibilizar uma ferramenta de apoio pedagógico aos professores do Ensino Pré-escolar e Básico, proporcionando uma melhor aprendizagem dos alunos.

Lançado pela Associação para a Promoção do Património Educacional – Cabo Verde (ASPPEC) em parceria com o Museu da Educação (MEDUCA), o projecto foi co-financiado pela Cooperação Portuguesa.

