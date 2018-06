Livro: “À volta da Cassiopeia é com certeza uma poesia que arrepia e arrebata o leitor à primeira” – Solange Cesarovna

Mindelo, 14 Jun (Inforpress) – “À volta da Cassiopeia ”, o novo livro de poesia de Vadinho Velhinho, foi apresentado hoje no Mindelo, uma obra que a apresentadora, Solange Cesarovna, afirma “arrepiar” e “arrebatar” o leitor logo à primeira.

Sob a chancela da Edições Artiletra, o Centro Cultural do Mindelo recebeu hoje o lançamento da obra poética “À volta da Cassiopeia ”, do autor Valentinous “Vadinho” Velhinho.

Duas escolhas que, como explicou a responsável pela referida editora, Larissa Rodrigues, não foram feitas por acaso. A data, 14 de Junho, “por marcar o aniversário da morte do poeta B. Léza”, e o lugar, Mindelo, já que “é a cidade onde nasceram os filhos do autor, a quem este dedica a obra”.

Assim, um ambiente criado para dar à estampa esse livro que a cantora Solange Cesarovna afirmou “brindar” o público com “ excelência desse poeta que teve a ousadia de trancar o infinito em casa”

“Com certeza uma poesia que arrepia e arrebata o leitor, em primeira instância. Eleva-nos para outros sonhos, do contacto com as nuvens, as estrelas, com os relâmpagos, com o amor pelos filhos”, elogia Solange Cesarovna, com um brilho nos olhos.

Palavras ditas sob a “pele” de apresentadora, mas também realçando os laços familiares, uma vez que a cantora é enteada de Vadinho Velhinho.

“Tenho o prazer de apresentar o livro, porque vejo uma obra que nos é muito próxima, de um poeta maior, que vai tocar não só Cabo Verde e a lusofonia, mas também o mundo”, enaltece Solange Cesarovna.

Por isso, como afirmou a mesma fonte, “À volta da Cassiopeia” mostra-se como um livro de “ fácil” leitura, mas que “ atinge e envolve” todas as idades.

A mesma opinião tem Antonina Gonçalves, que disse ter sido a segunda escolha para apresentar o livro devido a “longa amizade que tem com a família”.

“Esse livro nos enleve o espírito, nos faz pensar em tudo, na natureza, na vida, no amor. Eleva-nos também a Jesus e a Deus e traz-nos de volta a nossa condição de humanos”, descreveu Antonina Gonçalves, que, da sua parte, aceitou o convite por a obra “falar muito de crianças”, a quem dedicou toda uma vida como pediatra.

Valentinous “Vadinho” Velhinho é autor de “Relâmpagos em terra”; “Adeus loucura, adeus”; “O túmulo da fénix”; “Noite ao cair da noite” e ainda do “Tenho o infinito trancado em casa”.

Cabe também nas suas produções literárias o livro de contos “No ponto do rebuçado”.

A apresentação de “À volta da Cassiopeia” contou com a presença do ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, e do secretário de Estado do Ministério da Economia Marítima, Paulo Veiga.

Na parte cultural, o acto teve a mesma Solange Cesarovna, interpretando uma morna de de B.Léza “Noite de Mindelo”.

