Livity convida amigos para um concerto hoje à noite em Roterdão Ahoy

Cidade da Praia, 26 Dez (Inforpress)- O grupo Livity & Friends actua hoje à noite, num concerto, em Roterdão Ahoy, na Holanda, depois de muito tempo separados.

O emblemático Livity juntam-se mais uma vez para actuarem juntos num show, que Segundo a organização, a MiM Produtcion, será algo histórico.

O concerto arranca com alocações de batucada D´Mont Cara, seguido de actuação de Wesley Monteiro, Johnny Ramos e live banda e animação de Dj Fantstic.

Num show de quase quatro horas, Livity convida para subir ao palco os músicos Elmer Lopes, Benny Rodrigues, Tha Real Vibe, Lura, Ferro Gaita, Ceuzany, Mika Mendes, Elji Beatzkillaaa, ED Rust, René Cabral, Boy G Mendes e Jacob Desvarieux, do grupo Kassav.

A noite é encerada com o espectáculo do DJ Fantastic e Rudy Lima.

O cantor Jorge Neto, na página do evento nas redes sociais, convida a todos os cabo-verdianos, e não só, à participarem neste espectáculo, pois segundo disse, “após uma longa data, Livity está de volta”.

Também num vídeo publicado no Facebook, Grace Évora disse que este espectáculo significa um “círculo”, onde todas coisas tornam a juntar-se e onde vão dividir memórias com os fãs e pessoas que tinham o costume de participar nas festas do conjunto.

Para o guitarrista Jonhnny Fonseca, este concerto é um sonho que se torna realidade e que os junta com alguns grandes artistas e amigos para tocarem na Ahoy.

O grupo é composto por Jorge Neto (vocal), Johnny Fonseca (guitarra), Roberto Matias (baixo), Grace Évora (voz e bateria), Carlos Monteiro (chaves), Anibel Fortes (percussão), Kino Cabral e Zé Carlos.

No concerto de hoje à noite, é de destacar a ausência do músico Kino Cabral.

“Rosinha”, “Bia”, “Na Nha Lado”, “Livity”, “Sofrimento”, “Harmonia”, “Que Bale” e “Morena”, são as músicas de maior referência de Livity.

Livity foi fundado em 1986, como banda Reggae. Eles tocaram em clubes pequenos em toda a Holanda. Dois anos depois, adicionaram a música Zouk e de Cabo Verde a seu repertório, por uma turnê em Cabo Verde. Este repertório serviu para gravar o seu primeiro EP ‘Harmonia’, em 1990, e foram assinados pela Warner Music em Paris.

O grupo actuou na América, Angola, Moçambique, França, Itália, Suécia, Bélgica, Portugal, Cabo Verde, Luxemburgo, Espanha e, claro, nos Países Baixos.

Após uma temporada de 13 anos sem pisar os palcos, os Livity juntaram-se em 2007 para actuar no festival da Baía das Gatas, em de São Vicente, e, nesse mesmo ano, actuaram em vários outros países da Europa e África.

AM /JMV

Inforpress/Fim

