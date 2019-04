Lisboa: Jovens de toda comunidade lusófona participam no II Campeonato Mundial de Debate em Língua Portuguesa

Cidade da Praia, 22 Abri (Inforpress) – A Sociedade de Debate da Universidade de Lisboa (SDUL) promove de 23 a 28 de Abril a segunda edição do Campeonato Mundial de Debate em Língua Portuguesa, um evento que reúne jovens de toda comunidade lusófona para partilha de culturas, ideias e desenvolvimento de espírito critico.

Segundo uma nota informativa publicada no site oficial da SDUL, o referido campeonato pretende juntar jovens de toda a comunidade lusófona, fomentando o debate e o desenvolvimento de espírito crítico, a par de aprendizagem, partilha de culturas e convívio.

Conforme o documento, o evento segue o debate parlamentar e divide-se em três componentes e o programa da competição prevê a realização de uma grande conferência no primeiro dia, seguido de ciclos de formações sobre debate competitivo e temáticas associadas.

“O evento será marcado com o Ciclo de Conferências, com convidados de renome da Lusofonia, Ciclo de Formações, online e presenciais, temáticas relacionadas com o debate e, por fim, o Torneio da Lusofonia, sob formato de Debate Competitivo, em modelo Parlamento Britânico”, lê-se na nota.

O debate competitivo é uma actividade académica que segue o modelo de debate parlamentar, apesar de não estar relacionada com política em que quatro equipas de duas pessoas se confrontam, com apenas 15 minutos de preparação, em discursos de sete minutos, em que procuram defender ou atacar uma moção anunciada no início do debate, independentemente da sua posição pessoal.

A posição das equipas, que condiciona o seu papel, é ditada aleatoriamente (1.º Governo, 1.ª Oposição, 2.º Governo, 2.ª Oposição), pelo que é possível que os oradores defendam posições que não sejam as suas, saindo da sua “zona de conforto”

Na tarde do último dia do II CMDLP haverá lugar a uma Grande Final e Cerimónia de Encerramento. As actividades de dia 24 a 27 de Abril de 2019 realizam-se no ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa.

Ainda de acordo com a mesma fonte, espera-se mais de 100 estudantes provenientes de toda a Lusofonia, que terão a oportunidade de esgrimir argumentos e ideias num verdadeiro intercâmbio cultural, na Universidade de Lisboa.

A primeira edição do Campeonato Mundial de Debate em Língua Portuguesa, realizada no fim de Abril de 2018, em Cascais, contou com a participação de estudantes portugueses e estudantes vindos do Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique.

O II CMDLP teve como apoios principais a Câmara Municipal de Cascais, The Navigator Company, PLMJ Advogados, Centro de Congressos do Estoril, Fundação O Século, entre outras.

CM/JMV

Inforpress/Fim